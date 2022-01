Sénégal: Ziguinchor - Le projet Agrej va promouvoir l'auto-emploi en milieu rural

Pour combattre la pauvreté, freiner l'immigration clandestine et réduire de façon drastique le chômage des jeunes dans le monde rural, l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement (Giz), à travers son programme " Réussir au Sénégal " a décidé de mettre sur pied un mécanisme efficient en réponses à toutes ces problématiques. Le projet Agriculture entrepreneuriat pour les jeunes (Agrej) qui promeut l'auto-emploi des jeunes de la région de Ziguinchor a été lancé dans le village de Mamatooro.

Mis en œuvre et financé par le gouvernement allemand, à travers son agence de coopération internationale Giz, avec son programme " Réussir au Sénégal ", le projet Agrej vise à réduire le chômage des jeunes et lutter contre la pauvreté qui sévit dans le monde rural. Ce programme lancé l'autre samedi met le curseur sur l'agriculture au sens large et l'entrepreneuriat en vue de freiner l'immigration clandestine. Ainsi, Agrej va donner la possibilité aux jeunes déjà formés dans les centres et différentes écoles de formation professionnelle de la région de mettre en pratique leurs compétences théoriques sur le terrain. A terme, c'est de former plus de plus de 70 jeunes. Mais, dans une première phase, le projet Agriculture entrepreneuriat pour les jeunes cible une cohorte de 20 apprenants.

Pendant neuf mois, ces bénéficiaires titulaires de Certificat d'aptitude professionnelle (Cap) pour la plupart vont être incubés au niveau de la ferme " Urokale, travaillons en diola " du jeune promoteur Jérôme Diandy, avec qui la Giz a paraphé une convention. A son tour, ce dernier va leur assurer une formation complète et les accompagner dans la création de microentreprises. En milieu rural, les défis sont nombreux. Jérôme les connait et promet de travailler à offrir aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat agricole la chance de s'exprimer.

" On ne cesse d'accueillir des jeunes dans le cadre de leur formation. Nous devons les aider à progresser. Nous venons d'accueillir 20 jeunes qui seront encadrés ici, pendant neuf mois. Ces semaines seront intenses pour ces jeunes qui seront formés dans les métiers de l'agriculture, notamment l'agro-élevage, le maraîchage et la transformation des produits locaux ", a expliqué M. Diandy, se félicitant du fait que ce projet Agrej est venu à son heure pour lutter contre la pauvreté et promouvoir en même temps, l'auto-emploi chez les jeunes ruraux. Poursuivant, Jérôme Diandy a indiqué que, Agrej peut également pousser les jeunes à abandonner leur idée de gagner l'Europe via des embarcations de fortune.

Faire émerger d'autres Jérôme Diandy

De plus, le promoteur de la ferme " Urokale " qui gagne dignement sa vie avec ce retour à la terre est persuadé que, " les chemins périlleux de l'immigration clandestine ne sont pas une solution, car on peut bel bien rester au Sénégal y travailler et gagner honnêtement sa vie ". Pour sa part, le chef d'antenne Giz en Casamance a précisé que ce projet a été concocté pour soutenir davantage les secteurs porteurs de l'économie rurale. Aussi, Mame Faly Mbodj a révélé que, Agrej offre la possibilité aux jeunes mais aussi aux migrants de retour de vivre de façon aisée de l'agriculture.

" Nous devons tout faire pour convaincre ces jeunes. A nous de leur dire qu'ils peuvent bâtir un avenir radieux à partir des terroirs du pays comme ici à Ziguinchor. Il suffit tout simplement de les former afin qu'ils puissent développer leur propre business ", a renchéri M. Mbodj. Quant au représentant du gouverneur de région à cette cérémonie de lancement, l'inspecteur, responsable du bureau de la formation professionnelle à l'Inspection d'académie de Ziguinchor, il se dit convaincu que ce projet peut assurer une " bonne sécurité alimentaire aux ménages des départements d'Oussouye, Bignona et Ziguinchor ".

Aussi, Oumar Ndiaye a affirmé qu'avec la formation pratique, " on peut créer d'autres soldats de l'emploi et de la formation des jeunes à l'image de Jérôme Diandy ". D'autres Jérôme Diandy qui dirige aujourd'hui, l'une des fermes les plus importantes de la région sont encore dans les domiciles et il faut les faire émerger, a-t-il conclu.