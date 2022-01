Sénégal: Casamance - La société civile se mobilise pour des élections territoriales apaisées

" Le Sénégal est un exemple de stabilité en Afrique. Nous avons connu deux alternances politiques saluées de tous, mais force est de constater que des tensions sociales et politiques ont été notées depuis les indépendances ". Tels sont en substance les propos tenus jeudi par les membres de la Plateforme des femmes pour la paix en Casamance (Pfpc).

Face à la presse à l'occasion de cette journée de mobilisation, elles ont appelé à des élections territoriales apaisées au Sénégal et particulièrement dans la région naturelle de la Casamance.

" L'année dernière, nous avons tous constaté pour le regretter ces évènements du mois de mars 2021 qui ont fait de nombreuses victimes. Notre région [la Casamance] a été l'une des plus touchées par ces mouvements. Ces moments qui font tache d'huile dans l'histoire politique de notre cher Sénégal sont à condamner avec la plus grande fermeté.

C'est pourquoi, nous, organisations de la société civile, avons pris l'initiative de dérouler cette campagne qui est en cours pour des élections apaisées en Casamance ", a déclaré Ndeye Marie Thiam, Présidente du conseil d'administration de la Plateforme des femmes pour la paix en Casamance (Pfpc).

Qui ajoute : " Nous nous réjouissons aujourd'hui d'avoir pu assurer l'engagement de toutes les couches de la société à nous accompagner dans notre combat qui est de vivre des élections sans violences partout au Sénégal mais surtout, dans cette région, la Casamance, qui a connu un conflit vieux de quatre décennies. Dans ce contexte où l'espoir est permis d'aller vers une paix durable, nous devons tout mettre en œuvre pour éviter toute résurgence en Casamance ".

Elle rappelle, ainsi, que cette campagne des organisations de la société civile pour des élections apaisées en Casamance a permis d'impliquer et de fédérer toutes les forces vives des trois régions de la Casamance.

" Elle a fait l'objet de plusieurs actions entreprises jusqu'ici notamment des différentes rencontres d'information et de sensibilisation avec les autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières, des rencontres de sensibilisation avec des organisations de jeunes et des étudiants, une formation dispensée sur les nouvelles dispositions du code électorale, aux jeunes, aux leaders des formations politiques et aux journalistes, des messages de sensibilisation diffusés un peu partout par différents supports ", entre autres actions.

Pour Ndeye Marie Thiam, la Pfpc espère, aujourd'hui, " la tenue d'élections exemplaires loin de toutes formes de violences et d'invectives qui pourront entacher ce moment démocratique et républicain à la fois car il est une obligation pour nous aujourd'hui de préserver plus que jamais la paix, la sécurité et la stabilité de notre cher pays : le Sénégal ".

Ces femmes ont à cet effet, invité les jeunes du pays, " espoir de demain ", " à plus de retenue pour tout ce qui peut être source de discorde ", demandant à ceux de la Casamance de " ne point suivre de directives qui tendent à ouvrir des brèches de la violence. Soyez plutôt des ambassadeurs de la paix, des citoyens modèles de détermination par votre engagement pour la non-violence et l'unité ".