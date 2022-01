Sénégal/Cameroun: Parution du livre "Ils ont manqué (à) la CAN" - Babacar Khalifa Ndiaye met en lumière les " damnés " du football

" Ils ont manqué (à) la Can ". C'est le titre du nouvel ouvrage du journaliste Babacar Khalifa Ndiaye. Un livre de 234 pages qui met en lumière des joueurs qui ont eu l'honneur de porter les couleurs du Sénégal sans avoir l'opportunité de disputer une Coupe d'Afrique des nations (Can).

À travers son livre " Ils ont marqué (à) la Can ", le journaliste Babacar Khalifa Ndiaye est sorti des sentiers battus. Généralement, on ne met en valeur que les exploits des joueurs qui font et continuent de faire l'actualité. Or l'auteur a voulu changer ce paradigme en mettant en lumière les Lions qui n'ont participé à aucune édition de Coupe d'Afrique des nations (Can) de football. Des footballeurs talentueux à travers des générations se sont succédé sans pour autant goûter aux délices de cette compétition très prisée des joueurs. Ce ne sont pas ceux qui sont sous le feu des projecteurs qui sont les plus méritants, mais ils se valent tous.

C'est ce que l'auteur tente de prouver à travers cet ouvrage. " C'est un hommage à tous ces joueurs qui ont eu l'honneur de défendre les couleurs du Sénégal sans avoir le bonheur de jouer une Can. Il s'agit d'un devoir de mémoire pour que ces soldats de la Nation ne tombent pas dans l'oubli ", fait-il savoir.

Ce livre est une compilation de 55 articles qui expliquent comment et pourquoi tous ces footballeurs n'ont jamais disputé de Can même s'ils ne sont pas moins méritants que les autres. En choisissant ce titre " Ils ont manqué (à) la Can ", Babacar Khalifa Ndiaye essaie aussi de jouer avec les mots. Car une autre lecture suggère ce qu'aurait été une Coupe d'Afrique des nations avec la présence de certains de ces joueurs.

Comme pour dire, selon sa propre expression, que " la Can sera à jamais orpheline de ces joueurs talentueux " qui n'ont jamais eu l'occasion d'apporter leur part de brillance à la compétition sportive la plus prestigieuse sur le continent.

Présent aux côtés de l'auteur, lors de la présentation du livre, hier matin à la Maison de la presse Babacar Touré de Dakar, Amsatou Fall est sur la même longueur d'ondes. Le Directeur exécutif de la Ligue sénégalaise de football professionnel et préfacier du livre s'est dit honoré et privilégié d'avoir accompli cette tâche. La chance a voulu, à un moment de l'histoire et pour diverses raisons, que certains disputent cette compétition et que d'autres n'ont pas eu ce privilège.

" Je me réjouis de saluer la réflexion multiforme menée dans ce livre. L'auteur est un homme ouvert qui a entretenu une proximité avec les acteurs concernés. Ce qui lui a permis de recueillir ce florilège de témoignages poignants. L'auteur est allé les chercher hors du terrain pour les replacer dans le jeu ". Une belle façon pour Babacar Khalifa Ndiaye de les sortir de l'ombre pour les replacer dans le jeu.