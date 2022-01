Gabon: Démission du Vicaire Apostolique de Makokou et nomination d'un successeur

Cité Du Vatican — Le Saint-Père François a accepté, le 6 janvier 2022, la renonciation au gouvernement pastoral du Vicariat apostolique de Makokou (Gabon), présentée par Son Excellence Mgr Joseph Koerber, C.S.Sp. Severin Nziengui Mangandza, C.S.Sp., jusqu'à présent Supérieur Provincial de la Congrégation du Saint-Esprit au Gabon et en Guinée équatoriale.

Mgr Severin Nziengui Mangandza, C.S.Sp., est né le 21 février 1970 à Libreville. Il obtient son baccalauréat (1995-1996) et entre dans la Congrégation du Saint-Esprit. De 1996 à 1999, il a étudié la philosophie, obtenant une licence à l'Université Omar Bongo de Libreville et de 1999 à 2000, il a fait son postulat à Otélé au Cameroun. De 2000 à 2003, il a étudié la philosophie au Séminaire Spiritain Daniel Brottier de Libreville et obtenu son diplôme. Il a fréquenté le noviciat de Mbalmayo (2003-2004) et obtenu une licence en théologie dogmatique à l'Université Catholique d'Afrique Centrale de Yaoundé (2004-2007). Il a été ordonné prêtre le 12 juillet 2008.

Depuis son ordination, il a occupé les fonctions et études suivantes : Vicaire Paroissial à Saint Kisito à Makélékélé, Congo Brazzaville (2008-2011) ; études à l'Institut Catholique de Paris (2011-2012) ; maître des novices à Mbalmayo, Cameroun (2012-2014) ; directeur des études et économe du Séminaire Spiritain Daniel Brottier à Libreville (2014-2016). De 2016 à aujourd'hui, il a été Supérieur Provincial de la Congrégation du Saint-Esprit C.S.Sp., au Gabon et en Guinée équatoriale.