Sénégal: Reprise du face-a face gouvernement-presse en temps d'omicron et en pré-campagne électorale - Macky, en mode double jeu !

Longtemps suspendue en raison de la percée du nouveau coronavirus au Sénégal, la forme spécifique de communication institutionnelle esquissée par le pouvoir en place et communément appelée "Le gouvernement face à la presse", reprend du service à partir de ce jour, vendredi 07 janvier 2022.

Sul hic au menu, cette rencontre s'effectue paradoxalement en temps de progression exponentielle des contaminations à Covid-19 sous dominante Omicron, et surtout à la veille de la campagne électorale des Locales. Toute chose poussant certains esprits à soupçonner un double jeu du "Macky" et simplement de la propagande électorale déguisée.

Revoilà " Le gouvernement face à la presse " ! Quelques mois après sa mise au frigo pour diverses raisons propres à ses initiateurs, dont en premier la pression exercée par le nouveau coronavirus sur l'organisation de toute manifestation au Sénégal, la rencontre dénommée " Le gouvernement face à la presse" reprend en présentiel, ce vendredi, à Dakar. Au cours de cet exercice, le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires, Oumar Guèye, porte-parole du gouvernement, son homologue de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Pr Moussa Baldé, et le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Alioune Ndoye, sont appelés à répondre aux questions des journalistes.

Principalement, pour ce qui de la campagne de commercialisation de l'arachide, souvent sujet d'incompréhension entre producteurs, opérateurs et autres, et du Port de Ndayane dont la première pierre a été posée lundi, d'un coût de 3000 milliards de F Cfa et destinée à faciliter un hub portuaire du Sénégal.

Suspendue depuis pas mal de temps, la stratégie de communication dénommée "Le gouvernement face à la presse " qui devait se tenir en principe tous les 15 jours, reprend cependant du service en un moment assez singulier pour ne pas susciter des interrogations. Pour cause, alors qu'elle était surtout décalée dans le cadre du mécanisme national de "containment" du virus à coronavirus qui se développait dans le pays, "Le gouvernement face à la presse " signe son retour en pleine explosion d'Omicron, la nouvelle variante de Covid-19, réputée beaucoup plus contaminante que Delta, Alpha et autre forme première du coronavirus.

Rien qu'hier, jeudi, le Sénégal a ainsi enregistré 519 nouveaux cas de Covid-19, un chiffre bien en dessus de la phase la plus contagieuse de la variante Delta qui avait fait moult dégâts au sein des populations et dans le système de santé. Probablement que l'invite du Chef de l'Etat " à vivre avec le virus " est passé par là.

Exercice républicain en veille de campagne électorale

La reprise de la rencontre "Le gouvernement face à la presse " intervient par ailleurs à quelques encablures du démarrage officiel de la campagne électorale pour les élections locales. Une campagne devant débuter demain, samedi à 00 h pile, pour une quinzaine de jours de quête effrénée des voix des suffragants, par des coalitions politiques déterminées à mettre la main sur les 557 collectivités locales du pays.

Ramenée à la veille de la campagne électorale, cette forme de communication institutionnelle qui octroie au gouvernement la possibilité de s'épancher sur un bilan de secteur et ou une réalisation infrastructurelle dite majeure, donne l'impression pour certains esprits de faire dans de la ... propagande électorale déguisée. Alors même que l'organe de régulation des médias (Cnra) interdit aux journalistes toute diffusion d'informations en faveur de l'une des coalitions en lice, durant la précampagne électorale.

Passer dès lors par un exercice républicain, via une rencontre médiatique avec des membres du gouvernement en lice pour leurs mairies (Kolda et Dakar Plateau à l'occasion), semble ainsi relever pour certains d'une stratégie sournoise pour "vendre " et précipiter la campagne de la majorité au pouvoir, au dam de l'opposition confinée dans les dispositions de la Loi.