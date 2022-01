Cote d'Ivoire/Cameroun: Lancement de la CAN 2022 - " Une couverture totale et plus de 150 heures de direct ", promet une chaîne de télévision cryptée

La chaîne de télévision cryptée, Canal+, a présenté, ce jeudi 6 janvier 2022, à Abidjan-Cocody, son dispositif pour le succès de la 33ème Coupe d'Afrique des nations. Du 9 janvier au 6 février 2022, l'Afrique va vibrer au Cameroun aux sons et aux couleurs de cet événement sportif d'envergure.

Cette compétition va réunir les 24 meilleures équipes africaines réparties en six (6) groupes. Le lancement de la campagne de cette chaîne coïncide avec la diffusion, ce jeudi 6 janvier 2021, de la série documentaire sur Eto'o Fils.

Abordant les dispositions prises par la chaîne, Malick Traoré, journaliste, a indiqué que lorsqu'on parle de " Can au Cœur ", c'est que Canal+ entend mettre tout en œuvre pour le bonheur des téléspectateurs. La chaîne va servir l'intégralité de la Coupe d'Afrique des nations Total Energies, Cameroun 2021, soit 52 matchs à vivre en direct. Et sa couverture sera totale avec plus de 150 heures de direct.

Selon Malick Traoré, pour faire vivre la Can comme nulle part ailleurs, l'équipe de Canal+ va s'appuyer sur ses experts. A l'en croire, tout a été mis en place pour ne pas que les téléspectateurs ratent les moments forts de cette compétition. Il s'agit, entre autres, des réactions des acteurs, des coulisses, des ambiances autour des stades.

Malick Traoré a invité les téléspectateurs à retrouver les meilleurs présentateurs, commentateurs et consultants spécialistes du football africain chaque jour durant toute la compétition. Il faut noter que la 33ème édition de la Can sur la chaîne cryptée sera marquée par les émissions " Jour de Can ". Ce sera en direct tous les jours de la compétition. " Soir de Can ", une autre émission se tiendra tous les soirs de compétition. A cela, il faut ajouter les émissions spéciales qui seront en direct à des moments clés de la compétition.

Pour Nana K. Toufouo, responsable réabonnement et marketing, sa structure s'attèle à faire vivre aux téléspectateurs une " expérience unique supérieure ou inégalée pour tout ce qui concerne la Coupe d'Afrique des nations 2021. "

Présentant des offres pour l'occasion, il a indiqué que la formule Canal Access donne accès à tous les matches de la Can à moindre coût. Aussi, une formule " tout Canal " est offerte pendant 15 jours à tous ceux qui renouvelleront leur abonnement avant la date d'expiration.