Congo-Kinshasa: La force de l'art face à Covid-19 - Saï Saï, Modéro et les autres comédiens s'assignent la mission de convaincre la population à adhérer au vaccin !

Jusqu'à preuve du contraire, la République démocratique du Congo n'a pas encore atteint 1% en terme de taux de vaccination. Or, le vaccin est non seulement un moyen efficace pour se prémunir contre la pandémie mais aussi il permet au pays d'atteindre son immunité collective. Surtout, si le nombre de personnes vaccinées est élevé.

Alors pourquoi la population congolaise reste sceptique à l'appel du gouvernement pour le vaccin ? Cette problématique de la vaccination a été dernièrement au centre d'une grande consultation nationale qui a réuni le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, la société civile, les experts en communication ainsi que les partenaires techniques et financiers. Les parties prenantes aux discussions ont proposé des solutions idoines qui vont permettre à la RDC de vacciner le plus grand nombre et d'atteindre l'objectif fixé par l'OMS en aux pays Africains, de vacciner 40% de leur population d'ici fin de l'année 2021.

C'est dans cette optique, que le Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques MBUNGANI a reçu, ce jeudi 6 janvier 2022, en son cabinet de travail, une délégation d'artistes comédiens congolais résidant à Kinshasa.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du soutien à la campagne de sensibilisation pour le vaccin contre la Covid -19 en RDC.

Ladite délégation a été conduite par M. Armand BUKA, journaliste -opérateur culturel, qui a salué l'engagement personnel du Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention dans la lutte contre la pandémie Covid-19.

" (... ) Il était question de rencontrer son excellence Monsieur le Ministre de la Santé pour qu'ensemble nous puissions réfléchir par rapport à une stratégie qui sera mise en place dans le cadre d'une grosse campagne de sensibilisation à la vaccination. Le ministre nous a également rappelé et a surtout insisté sur l'existence de cette maladie sur notre territoire. D'où il est impérieux que nous nous approprions de cela afin que nos compatriotes y comprennent et comprennent les dangers pour une personne qui n'est pas vaccinée. Donc, on a discuté sur notre rôle et participation dans le combat contre la Covid -19. Le travail ne fait que commencer. Les artistes musiciens et autres influenceurs seront également associés à cette campagne. Là, nous sommes venus qu'avec un groupe de comédiens. Dans les jours à venir, vous allez voir comment nous allons mener la campagne à Kinshasa et en provinces afin de sensibiliser la population à adhérer au vaccin", a déclaré Armand BUKA.

De son côté, le Ministre Jean-Jacques MBUNGANI a salué l'initiative des artistes qui ont adhéré dans la vision du gouvernement pour la lutte contre la Covid -19 en RDC.

En effet, il les a appelé à porter et surtout à bien vulgariser, à travers leur art, au sein de la population, le message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, sur le bien-fondé de se faire vacciner et à observer les mesures barrières instaurées par les autorités politico-sanitaires pour arrêter la propagation du virus. Car vacciner c'est protéger.

Bien avant cette délégation dont on peut signaler la présence de l'artiste comédien Modéro, le ministre Jean-Jacques Mbungani avait précédemment reçu le célèbre humoriste congolais Fiston Saï Saï. Cela en marge de la nouvelle campagne de sensibilisation envisagée par le ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention.

Evidemment, la lutte contre la COVID-19 est multisectorielle. Chaque domaine est appelé à jouer un rôle majeur afin d'éradiquer la pandémie sur le territoire national.

D'où les artistes qui sont considérés comme des leaders d'opinion, ont désormais, la mission de mettre au profit leur talent dans cette lutte pour protéger la population.

Il sied de noter que depuis le début de la pandémie déclarée le 10 mars 2020 en RDC, le cumul des cas est de 80.204 cas confirmés, dont 57.525 personnes guéries et 1.135 décès en RDC.

Le pays dispose actuellement de 4 types de vaccins, à savoir : Moderna, Pfizer, Sinovac et Johnson & Johnson.