Afrique: De la mode au 7è ART - Fat Touré l'icône du mannequinat africain se dévoile

Petit à petit, l'icône du mannequinat africain est en train de devenir une star du cinéma. Remarquée pour sa gracieuse et féline démarche sur les podiums des défilés de mode, Fat Touré est aussi connue pour sa vie rangée malgré le succès récolté dans sa longue carrière de mannequin. Sans parler de reconversion en tant que telle, elle a décliné ses activités vers d'autres secteurs du show-biz. Un tour d'horizon de l'agenda 2021 de Fat Touré montre que le cinéma et la présentation d'évènements l'occupent beaucoup plus.

Dans le 7e art, la bonne nouvelle est tombée le 13 novembre 2021, à Ouagadougou. Dans la capitale du cinéma africain, Fat Touré a été sacrée Meilleur Acteur de l'Afrique de l'Ouest aux Sotigui Awards 2021 grâce à son rôle dans le film "Le ticket à tout prix" d'Alain Guikou. En lice avec la Sénégalaise Fatou Jupiter Touré et le Burkinabè Désiré Yaméogo, l'actrice ivoirienne est montée sur le podium. " C'était extraordinaire car j'étais honorée dans un autre pays devant d'autres acteurs qui viennent de différents pays. Les Sotigui Awards mettent véritablement en relief les acteurs. J'étais heureuse d'avoir reçu ce prix pour mon pays de cœur, la Côte d'Ivoire ", s'exclame encore aujourd'hui Fate Touré. " Ça a été une sorte de consécration pour moi. Car je viens de commencer le cinéma et être saluée par une telle récompense, m'a fortement plu ", ajoute-t-elle.

Au fil des films et des séries, Fat Touré démontre qu'elle a un talent remarquable d'actrice. Et le trophée décroché au pays du Fespaco et des Kundé, a été soutenu par un jeu extraordinaire de l'actrice ivoirienne dans la série "Les coups de la vie" diffusée sur la chaîne généraliste A+ Ivoire.

En campant le rôle de Manzan, Fat a réussi à se métamorphoser en une sacrée belle-mère acariâtre et méchante. La gestuelle, la manière de parler et l'attitude qui va avec, ont séduit plus d'un téléspectateur. Tout le monde la connaît comme mannequin, belle, classe, gentille, douce... Dans la sacrée belle-mère des "Coups de la vie", c'était autre chose. La réalisation l'a sortie carrément de son registre habituel de fille joviale, naïve, qui pleure...

Personne n'attendait Fat dans ce rôle de vieille mère méchante. C'était carrément opposé à sa personne. Sacré coup réussi pour l'équipe technique des "Coups de la vie" ! " Les retours étaient bons et j'ai été très contente. Dans les commentaires sur les réseaux sociaux, les internautes ont souvent oublié que c'était juste un film. On m'a traitée de méchante", reconnait celle qui a été révélée à l'international dans la série "Cacao" en 2020 sur Canal+. En 2021, Fat Touré a beaucoup tourné. Elle est apparue dans de nombreux films et séries qui sont sortis et d'autres qui arrivent. Elle a aussi fait beaucoup de plateaux télé où elle a notamment évoqué sa vie hors mannequinat professionnel.

A côté du 7e art, il y a eu d'autres meilleurs moments qui ont rythmé la vie de Fat Touré l'an passé. En décembre dernier, elle était égérie et image mode d'Uniwax pour un nouveau pagne. Quelques participations à des défilés l'ont fait trahir un serment pris quelques années en arrière. " Finalement, je suis top model à vie vue les sollicitations ! Il y a quelques années, j'avais dit que j'arrêtais carrément le T, que je ne défilais plus. Mais cette année, j'ai fait des prestations en tant que mannequin ou modèle photo pour de grands stylistes qui me voulaient. J'ai fait des exceptions ", avoue la fille d'Adjamé. Pour la pub et les shootings-photos, elle continue car dit-elle, " cela ne prend pas de temps ".

Journaliste de formation, le top model s'essaie aussi à la présentation. Elle a notamment été maîtresse de cérémonie à de grands évènements comme les nouvelles sorties chez Kia Motors. Il y a également le lancement du Festival international de mode africaine (Fima) 2021 à Abidjan, le Plateau Fashion Street, des dîners gala... Elle a aussi produit et présenté sur la TV d'Orange, la 2e saison de l'émission "Une étoile, une histoire".

Comme on le voit, la vie professionnelle de Fat Touré est pleine et entière. Mais elle ne s'arrête pas là. " Je n'attends pas. Je ne m'assois pas. Je fonce. J'aime travailler. Ma mère me dit souvent que j'ai une vie d'homme ", révèle-t-elle avant de poursuivre : " Je crois en moi, en mes capacités et je mets beaucoup Dieu en tout ce que je fais ". C'est une femme dynamique qui en veut et qui souhaite s'affirmer en tant que tel. " Je ne veux pas tout attendre des hommes ", conclut-elle après avoir remercié tous ceux qui croient elle et surtout le public.