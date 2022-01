Congo-Kinshasa: Malgré la surséance de l'arrêté et les menaces de grève - ESU - Muhindo Nzangi lance une nouvelle année académique

La rentrée académique a été effectivement lancée à l'Académie des Beaux-arts mercredi 5 Janvier2022, et cela malgré la surséance de l'arrêté ministérielle et les menaces de grève des professeurs, des chefs de travaux et des assistants de tous les établissements de l'ESU.

Au cours de cette cérémonie, Muhindo Nzangi a annoncé lors de son discours d'ouverture de l'année académique 2021-2022 qu'un dialogue sera tenu avec les professeurs, les chefs des travaux et assistants qui ont entamé la grève. Muhindo Nzangi confirme que le Premier ministre va rencontrer ces corps académique et scientifique avant la fin de la semaine. "... Nous avons lancé le message aujourd'hui que ces revendications nous les connaissons et le Premier ministre est engagé à les rencontrer avant la fin de cette semaine pour que nous puissions harmoniser et nous mettre d'accord sur un calendrier. Nous avons payé 383 nouveaux professeurs mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a des chefs de travaux et assistants qui ne sont pas payés. Nous allons entamer un dialogue avec les professeurs ", a-t-il assuré.

Démontrant qu'une grève serait une perte de temps et sacrifierait les étudiants, le ministre de l'ESU a apaisé les esprits et a invité le corps académique à prendre conscience des enjeux. "Notre calendrier est trop serré, une grève va vraiment nous perturber. Si nous avons une grève de deux mois maintenant, nous serons obligés d'annuler l'année académique. C'est bien dans l'intérêt des étudiants de pouvoir trouver des solutions et de commencer les enseignements", a-t-il rassuré devant des professeurs à l'Académie des beaux-arts.

Il a aussi salué la mémoire de Mgr. Tharcisse Tshibangu en tant que Président du Conseil d'Administration des Universités Congolaises.