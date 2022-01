Madagascar: MSP - Evaluation sur terrain des embouteillages

Le Ministre de la Sécurité Publique, le Contrôleur général de Police, Fanomezantsoa Randrianarison a effectué hier en fin de matinée, une descente sur terrain au niveau du carrefour nouvellement réaménagé d'Ankorondrano.

Constat. " Voir ce qu'il faut continuer et/ou améliorer ? " C'était le but de la descente du MSP qui s'est enquis de l'état de la circulation au niveau du carrefour d'Ankorondrano qui a fait l'objet de travaux d'assainissement et d'aménagement. " Il y a encore des embouteillages ". C'est le constat qu'il a fait hier, avec le Directeur Général de la Police Nationale (DGPN), Dany Marius Rakotozanany ; le Directeur de cabinet du MSP, Ny Aina Randriambelo ; et le Commissaire Central de Tana, Hami Andrianalison. Sans oublier le premier responsable de la circulation dans la capitale ainsi que les éléments du Commissariat de Sécurité Publique (CSP) du 8ème arrondissement qui sont en charge de la réglementation du trafic sur cet axe très fréquenté. Entre autres, par le cortège présidentiel qui est quelques fois ralenti voire bloqué dans les embouteillages.

Téléphérique. Le MSP de faire remarquer que " malgré les mesures prises et les efforts entrepris, le trafic n'est pas tout à fait fluide ". Le DGPN d'expliquer qu'" il n'est pas facile de gérer la circulation dans une ville de 3 millions d'habitants (y compris la population flottante) avec 7000 taxis-be en zone urbaine, 5000 desservant la zone suburbaine et 5000 taxis ville ". Sans compter les véhicules particuliers et autres poids lourds. " Il y a aussi les charrettes qui ne risquent pas de gêner la circulation dans le domaine du transport urbain par câble ", ajoute le MSP. Une manière de soutenir que " le projet d'implantation d'un téléphérique constitue une solution moderne et concrète aux embouteillages récurrents dans la capitale ".

Train urbain. Fanomezantsoa Randrianarison de déclarer que " les projets de l'Etat servent l'intérêt général quand bien même tout le monde n'emprunterait pas le téléphérique comme chaque citoyen ne prendrait pas forcément l'avion, le taxi, le taxi-be ou le taxi-brousse ". De l'avis du MSP, " ce n'est pas parce qu'il n'est pas emprunté par tout un chacun ou que son itinéraire ne couvre pas l'ensemble de la ville, que tel ou tel moyen de transport est inutile ou inopportun ". Et de citer l'autre projet du pouvoir en place, en l'occurrence, le train urbain qui partira de la gare Fisandratana jusqu'à Alarobia, en passant par Soanierana. Une voie - au propre comme au figuré - qui décongestionnera également la circulation automobile à Tana intra-muros qui compte 250 km de routes. Non comprise la Rocade d'Iarivo qui réduit sensiblement les bouchons.

Fly-over. " Ce sera aussi le cas avec le pont Fly-over prévu à Anosizato ", assure le premier flic du pays. En expliquant dans la foulée que " tous ces projets étatiques vont désencombrer la circulation dans la capitale qui occupe actuellement les deux tiers de l'effectif de la Police ". Grâce au téléphérique, au train urbain et au pont Fly-over, bon nombre de ces policiers pourront être affectés à leur mission première qui est d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Qui plus est, avec le projet Hua Wei qui met la Police à l'ère de la digitalisation avec 400 caméras de surveillance et 1000 radios. Autant de projets déclarés " d'utilité publique " qui vont servir l'intérêt général car même ceux qui sont contre le projet téléphérique par exemple, profiteront de la baisse des embouteillages et par ricochet, de la pollution.