Madagascar: Judo - Mamy Randriamasinoro, nouveau DTN

Combattant, entraîneur, Mamy Randriamasinoro a été nommé directeur technique national de la Fédération malagasy de judo jusqu'en 2025.

Il succède ainsi à Jean Jacques Rakotomalala qui est devenu vice-président au sein de la FMJ. Mamy baigne dans le monde du judo depuis des années et reste actif surtout dans l'éducation des jeunes. Avant cette nomination, il avait accompagné la délégation malgache lors des championnats d'Afrique à Dakar et au Championnat du monde de Budapest, Hongrie alors qu'il était préparateur physique de l'équipe nationale. En plus du comité directeur dirigé par Saïd Bruno Eric, qui est l'organe responsable de l'exécution, des orientations et des décisions de l'assemblée générale, de la gestion et de l'administration de la fédération, il y a les différentes commissions qui constituent la structure stratégique et opérationnelle de la fédération.

Les commissions grade et kata, haut niveau et performance, éducation et formations sont coordonnées par la direction technique nationale. Les commissions techniques régionales intègrent également la commission technique fédérale tout en dépendant entièrement de leurs ligues. Les commissions spéciales fonctionnent transversalement entre la direction technique et le comité exécutif. La fine équipe fonctionnera sous le regard bienveillant des hauts gradés et anciens qui constituent les membres d'honneur, entre autres Ashik Houssen, président d'honneur ; Lala Ratsimiseta, doyen ; et Joujou Rakotoarison, également doyen.

" En termes de haut niveau et performance, nous visons encore une qualification pour les JO de Paris en 2024 et nous ambitionnons déjà de préparer les JO de Los Angeles en 2028. Puis il y aussi des objectifs à court et moyen terme comme les championnats d'Afrique en mai 2021 à Alger et les jeux de la Francophonie à Kinshasa. Bien évidemment et surtout les Jeux des Îles 2023 à domicile où on vise le maximum de médailles d'or. Pour y arriver, il faut la construction d'une nouvelle équipe nationale.

D'ici fin février, nous programmons un test match de sélection. Le volet éducation et coaching, le renforcement de capacité des coachs et arbitres sont les priorités des priorités. Sinon, il y a aussi la valorisation des ligues, l'intégration des CTR dans le processus de développement, de suivi des équipes nationales basées en province, mais aussi pour être le relais du DTN au niveau des ligues pour la réalisation des programmes liés à la performance et le haut-niveau ", a déclaré Mamy Randriamasinoro.