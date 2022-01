Madagascar: QMM - Une centrale solaire opérationnelle cette année

La compagnie minière QMM met en œuvre un projet d'énergie renouvelable qui s'appuie sur les efforts déployés par Rio Tinto visant à réduire les émissions de carbone dans l'ensemble de ses activités mondiales.

Ce projet représente un changement majeur vers un avenir neutre en carbone, reflétant son engagement envers l'Accord de Paris. Plus concrètement, ce projet d'énergie renouvelable de QMM consiste en une installation d'énergie solaire d'une puissance électrique de 8 Mégawatts.

Cette centrale solaire sera opérationnelle à partir de cette nouvelle année 2022, a-t-on appris. Environ 14 880 panneaux solaires sont ainsi installés, pour ce faire. Mais ce n'est pas tout ! QMM prévoit en même temps de mettre en place une centrale éolienne pouvant fournir une puissance électrique de 12 Mégawatts, et ce, grâce à l'installation de quatre turbines éoliennes. Celle-ci sera mise en service à partir de l'année prochaine. Toujours dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet d'énergie renouvelable, un système de stockage d'énergie par batterie lithium-ion pouvant atteindre 8,25 Mégawatts, sera également mis en place.

Demande d'électricité. Il faut savoir que ces centrales solaire et éolienne, seront construites, détenues et exploitées par Cross Boundary Energy en tant que producteur indépendant d'électricité sur une période de vingt ans, sur la base d'un contrat exclusif de fourniture d'électricité, a-t-on évoqué. Au terme de ce contrat, QMM aura la possibilité, soit d'en prolonger la durée de ce contrat de fourniture d'énergie de dix ans au maximum, soit de prendre possession des installations énergétiques. Mais parlant des retombées économiques positives de ce projet d'énergie renouvelable mené par cette compagnie minière, cette nouvelle production électrique d'une puissance totale de 20 Mégawatts issues de l'exploitation de deux énergies renouvelables combinées, répondra à la totalité de sa demande en électricité pendant les périodes de production de pointe.

On peut citer, entre autres, l'alimentation en énergie de l'exploitation minière, du port et des villages. En tout, elle permettra de combler les 60% de la consommation annuelle de l'électricité de la compagnie minière, a-t-on fait savoir. Dans la même foulée, QMM remplacera par des énergies renouvelables la majeure partie de l'électricité qu'elle fournit actuellement à la ville de Fort-Dauphin et à la communauté d'environ 80 000 personnes, grâce à ce projet.

Mine durable. Force est également de faire remarquer que ce projet a donné lieu à de larges consultations des communautés et des autorités locales ainsi que des organismes de réglementation. Deux études d'impact environnemental et social ont été réalisées, respectivement pour la centrale solaire et la centrale éolienne. Elles n'ont révélé à ce jour aucun impact négatif sur l'environnement, les communautés et la faune locale, a-t-on appris. Par ailleurs, ce projet contribuera de manière significative à ce que les opérations de Rio Tinto à Madagascar atteignent leur objectif de neutralité carbone d'ici 2023. Les centrales de production d'énergie renouvelable devraient permettre de réduire les émissions annuelles de dioxyde de carbone d'environ 26 000 tonnes, d'après toujours les promoteurs du projet. Celui-ci fait d'ailleurs partie d'une initiative plus large de QMM. Il s'agit de la mine durable qui vise à laisser un héritage durable en réduisant son empreinte environnementale par des programmes axés sur la réduction des émissions, la gestion des déchets et de l'eau, la séquestration du carbone, la restauration écologique et la reforestation.