Madagascar: Massif d'Itremo - Menacé par l'envahissement des pins

Le Massif d'Itremo est réputé par ses forêts de Tapia qui est endémique à Madagascar.

Dans la plupart des cas, les feux constituent la principale menace des Aires Protégées à Madagascar. Outre ce fléau, celle du Massif d'Itremo, localisée dans la région Amoron'i Mania, est en même temps menacée par l'envahissement des pins qui touche de plus en plus les pourtours de la forêt galerie d'Antsirakambiaty, voire à son intérieur. Et ce n'est pas tout ! Cette espèce envahissante entre également en compétition avec les espèces autochtones faisant la réputation du Massif d'Itremo. En outre, la prolifération de ces pins touche en même temps les forêts dégradées à Tapia connu sous le nom scientifique " Uapaca Bojeri " qui est endémique à Madagascar. C'est ce qu'on a appris à l'issue d'une mission de suivi-évaluation menée dernièrement par la Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar (FAPBM) dans le Massif d'Itremo.

Rôle économique. L'évaluation s'est penchée sur les réalisations du gestionnaire de cette Aire Protégée en termes de conservation et de développement communautaire ainsi que de sa gestion efficace. Il est à noter que le massif d'Itremo interpelle par ses substrats rocheux, ses savanes boisées, ses forêts de Tapia et galeries de forêts en bord de ruisseaux. On y recense également 550 espèces de plantes, 59 espèces d'oiseaux et 17 espèces d'amphibiens ainsi que bien d'autres faune et flore. Les rivières du Massif d'Itremo assurent l'irrigation des rizières aux alentours de la région d'Ambatofinandrahana. Outre ses richesses en biodiversité qui méritent d'être bien protégées, cette Aire Protégée joue ainsi un rôle économique crucial pour le développement de la région d'Amoron'i Mania. Raison pour laquelle, la FAPBM continue d'allouer un financement annuel depuis 2015 pour sa meilleure conservation.

Mesures adéquates. Mais en revenant sur l'envahissement des pins qui menace le Massif d'Itremo, le gestionnaire de cette Aire Protégée, en l'occurrence de RBG Kew, a pris des mesures adéquates. Force est en effet de constater que la lutte pour la préservation des espèces autochtones contre l'invasion des pins est confrontée aux risques de ruée vers l'exploitation de ces essences en vue de la production de bois de construction ou bien de bois de chauffe. Afin de prévenir ces risques, le gestionnaire du Massif d'Itremo, a ainsi opté pour une coupe progressive en enlevant les écorces à la base du tronc de chaque pin, a-t-on conclu.