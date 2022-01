Madagascar: Glissement de terrain - Quatre morts dans un foyer à Ambohibao

Il ne reste plus rien de l'habitation.

La pluie diluvienne qui a eu lieu durant la nuit du mercredi à jeudi a été à l'origine d'un glissement de terrain à Ambohibao Antehiroka. Vers 9 heures 30, le voisinage a été réveillé par un appel au secours. La catastrophe n'a duré que quelques secondes, mais la pluie torrentielle a complètement insonorisé le bruit de l'effondrement du terrain. Il a fallu une voix d'homme, celui-ci consterné par le drame, pour réveiller les gens. La maison était érigée en bas d'une falaise d'une hauteur moyenne de dix mètres.

La chute des escarpements rocheux vers le foyer a fait des morts. Le bilan officiel fait état de 4 morts sur les 5 personnes présentes à l'intérieur de l'habitation. Le père de famille raconte que seul son fils a été sauvé de l'accident. Sa fille d'une trentaine d'années et ses deux enfants (une adolescente de 12 ans et son petit-frère de 8 ans) ainsi que sa mère (69 ans) ont péri à cause de la violence du choc. Choqué par cette tragédie, les larmes aux yeux, il n'a pu trouver les mots pour décrire ce qui est arrivé à sa famille.

Zone à risque. Outre le bilan humain, il ne reste plus rien de sa maison à part les décombres. Ce malheureux événement prouve que la zone alentour est à risque. Les habitants n'ont pas caché leur inquiétude quant aux autres éventuels glissements de terrain. Les techniciens du Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) étaient sur place dans la matinée d'hier pour prendre les dispositions nécessaires. Dans la capitale, plusieurs endroits restent fortement exposés aux effondrements.

La plus à craindre et qualifiée zone rouge reste la zone située au bas du palais de la reine. Malgré les sensibilisations pour un délogement pendant la période des pluies, les habitants restent sceptiques. Ils s'y tiennent pour diverses raisons et font fi des menaces qui planent sur eux en permanence. Le plan d'urbanisation dans la Ville des Mille reste un problème récurrent et la solution n'est pas encore prête. Les conséquences des constructions non aux normes permises par des permis truffés de corruption datant d'il y a plusieurs décennies, font maintenant leur apparition. L'alternative de l'exode urbain reste ainsi la meilleure option.