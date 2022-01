Tunisie: "Expo Dubai 2020" | Journée de la Tunisie - Une prospection qui met en lumière les compétences innovantes

La Journée de la Tunisie à l'Expo 2020 Dubaï a constitué un fort moment de partage, de prospection, de coopération et de culture. Mme Fadhila Rebhi Ben Hamza, ministre du Commerce et du Développement des exportations, à la tête d'une forte délégation, a été reçue par Khalifa Chahine Al Marar, ministre émiratis des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

La cérémonie a débuté par la levée des drapeaux des Emirats arabes unis et de la Tunisie, au son des hymnes nationaux des deux pays. Place ensuite à un prélude musical interprété par le chanteur Lotfi Bouchnak sur la place Al Wasl, en présence d'un grand nombre de visiteurs de l'Expo 2020 Dubaï.

Le ministre émiratis des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Khalifa Chahine Al Marar, a déclaré à cette occasion que " la participation de la Tunisie traduit sa volonté de profiter des opportunités de coopération et de partenariat, notamment parmi les jeunes compétences avec leurs projets innovants qui forment un message d'espoir pour progresser vers un avenir meilleur pour tous."

Il a ajouté dans le même sillage que " les relations diplomatiques entre les Emirats arabes unis et la Tunisie, qui ont été établies depuis 1972, connaissent un développement continu dans les domaines politique, économique et culturel.

En effet, les Emirats arabes unis, soucieux de développer leurs partenariats dans des secteurs d'intérêt commun intérêt, vise à travailler avec leur sœur la Tunisie au développement et au soutien des relations bilatérales entre nos deux pays, y compris dans les domaines de l'agriculture, des énergies renouvelables, du tourisme, et ce pour le bien de nos peuples, de la région et du monde, et par conséquent, nous considérons cette participation à l'Expo 2020 comme une opportunité de plus pour booster la coopération et l'investissement sur un socle commun pour l'avenir ".

Pour sa part, Mme Fadila Rabhi Ben Hamza, ministre du Commerce et du Développement des exportations, a indiqué que la Tunisie est en train de mener des réformes gigantesques qui vont de l'infrastructure aux énergies renouvelables et la lutte contre la raréfaction des ressources en eau.

"Nous sommes déterminés à faire de l'expérience tunisienne de développement un succès et à suivre le rythme des transformations numériques pour faire de notre pays un hub économique et d'investissement prometteur, en fonction des capacités de notre pays et des capacités de notre peuple et avec le soutien et l'assistance de nos amis et partenaires, en particulier les Émirats arabes unis frères", a-t-elle ajouté.

Et de souligner que " la position distinguée occupée par les Emirats arabes unis dans le classement des pays investisseurs en Tunisie est la preuve des liens fraternels profonds et de la bonne coopération entre nos deux pays frères ". " Nous sommes impatients de renforcer cette coopération et de parvenir à des projets communs qui figurent parmi nos priorités, prérequis d'une ouverture économique pour adhérer à l'économie mondiale et de l'intégration régionale pour nos deux pays ".

Rappelons que la Tunisie participe à l'Expo 2020 Dubaï avec un pavillon de deux étages dans la zone " Opportunités ", portant le slogan " La créativité de la jeunesse: un investissement pour l'avenir " et s'articule autour des innovations apportées par les jeunes à travers les projets de certaines start-up réussies afin de mettre en valeur leur contribution au processus de développement dans différents secteurs.

Le visiteur du pavillon peut explorer les sites touristiques, historiques et culturels de la Tunisie à travers des films promotionnels, et l'exposition des produits de l'artisanat tunisien, ainsi qu'à travers un court métrage où le visiteur expérimente un voyage dans le temps qui part d'une vision du passé au présent et des perspectives du futur "Tunisie 2050".

Il est à noter aussi qu'une soirée culturelle a été organisée avec la participation des plus grandes stars de la chanson tunisienne et arabe, dont la star Latifa, l'artiste Ziad Gharsa et l'artiste Mahdi Al-Ayachi.

Une journée économique tuniso-émirienne a été également organisée au siège de la Chambre de commerce et d'industrie de Dubaï, mercredi, en présence de M.Samir Saïed, ministre de l'Économie et du Plan, et avec la participation d'une délégation d'hommes d'affaires tunisiens et émiratis.