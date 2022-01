Tunisie: Le CA bientôt en stage bloqué - Cap sur Djerba, ce dimanche

Trois matches amicaux au menu des Clubistes, face à, respectivement, l'ESZ, l'ASD et l'ESJ.

Le Club Africain effectuera un stage dès ce dimanche du côté de l'île de Djerba. Chez les insulaires, durant un peu moins d'une semaine, les Clubistes alterneront répétitions et revue d'effectif. Montassar Louhichi a ainsi validé la tenue de trois tests, face à l'Espérance Sportive de Zarzis, l'Espoir Sportif de Jerba et l'Association Sportive de Djerba. Le CA affrontera ainsi l'ASD dans la matinée du mercredi 12 janvier à Houmt-Souk, puis enchaînera en nocturne, le jour-même, face à l'ESJ à Midoun. Enfin, trois jours plus tard, vers 14h00, les gars de Bab-Jedid croiseront le fer avec l'ESZ (samedi 15 janvier) du côté du complexe Sportif de Zarzis. Nul doute que par la suite le plateau technique aura une idée beaucoup plus précise sur les prédispositions des joueurs.

Rappelons, à cet effet, que lors du dernier test disputé face à l'AS Radès, en fin d'année passée, Montassar Louhichi a ainsi pu voir à l'œuvre le jeune avant-centre sénégalais Alioune Mbaye, signataire d'un contrat de deux ans et demi. Première apparition et premier but pour un joueur qui a disputé 15 minutes pleines sur le couloir gauche de l'attaque clubiste. A 19 ans, cet avant longiligne, doté d'un gabarit intéressant et formé à l'académie Dakar Sacré-Cœur, a du potentiel et semble avoir le sens du but qui pourrait en faire un incontournable du CA. Une bonne pioche pour un CA qui a ainsi réussi à mettre le grappin sur un international de la sélection des locaux sénégalais et finaliste de la dernière Cosafa Cup 2021 (gagnée par les Bafana Bafana d'Afrique du Sud). Maintenant, si ce jeune confirme à l'avenir, il pourrait être associé à un autre produit du cru, en l'occurrence Chiheb Lâabidi, auteur, quant à lui, de deux buts et d'une passe décisive avec la sélection olympique face à la Mauritanie récemment.

Bilel Ifa vers Abha ?

Costaud en Coupe arabe ou il a gagné ses galons de titulaire, Bilel Ifa, 31 ans, revient forcément de loin, de très loin même cette saison, après une traversée du désert due à un surpoids, pour ne pas dire une accumulation excessive de graisse corporelle ! Et maintenant que le joueur a retrouvé son poids de forme, après avoir relevé le défi de perdre quelque 15 kg, suite à un programme à la carte en Espagne, il est de nouveau dans le viseur des chasseurs de têtes, même si le défenseur central clubiste veut continuer l'aventure avec le CA. Cependant, actuellement, l'exécutif clubiste pourrait succomber aux sirènes des pétrodollars et accorder au joueur son bon de sortie. En clair, l'offre de 250.000 dollars émise pas Abha FC peut être retenue en cas d'accord entre les intéressés Le cas échéant, la piste menant à l'axial algérien Bouaâlem Masmoudi, contacté par le CA en décembre et libre de droit après avoir résilié son engagement avec l'ESS, pourrait être réactivée. Attendons voir...

Hamdouni aurait été sondé

Après avoir résilié à l'amiable son engagement avec le Club Sportif Sfaxien, l'ailier droit Jassem Hamdouni, 26 ans, serait dans le viseur du Club Africain. L'ancien joueur cabiste, passé au CSS en janvier 2018, avait été aussi prêté à l'AS Réjiche lors de la phase retour de l'édition 2020-2021. Jusque-là, volet mouvements clubistes, le CA a conclu avec Ahmed Khalil, Zardoum, Ghandri, qui sera finalement qualifié, et le Sénégalais Mbaye. En revanche, le portier Ghaïth Yaferni, (23 ans et signataire d'un engagement jusqu'en juin 2024), pourrait être cédé à titre de prêt. Vraisemblablement, le CAB et l'OB sont sur les rangs. Enfin, le CA va prochainement récupérer le milieu béninois Rodrigue Kossi, opéré vers la mi-décembre au niveau du cartilage du genou (il souffrait du ménisque). Un renfort et non des moindres, sachant que le joueur a quasiment toujours figuré parmi le onze rentrant de Louhichi en première partie de saison.