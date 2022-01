Tunisie: Zarzis - Pourvu que ça dure !

Un contrôle régulier et permanent pour le sous-traitant chargé de la collecte des ordures dans la zone. La prestation des services s'améliore. De l'avis de tous, les gros efforts que fournit la cheffe d'arrondissement sont remarquables.

Ça commence à bouger dans le bon sens du côté de la zone touristique, à Zarzis. Et l'ont peut dire sans risque de se tromper ou d'exagérer que les choses commencent à changer pour de bon. En effet, plus de laisser-aller à l'arrondissement municipal de Souihel : respect de l'horaire du travail et du protocole sanitaire. Plus de " reviens l'après-midi ou demain! " pour une simple légalisation de signature. Un contrôle régulier et permanent pour le sous-traitant chargé de la collecte des ordures dans la zone. La prestation des services s'améliore. De l'avis de tous, les gros efforts que fournit la cheffe d'arrondissement sont remarquables. Pourvu que ça dure !

Il n'est jamais trop tard

Le temps passe vite et les contraintes imprévues apparaissent par intermittence, pour des raisons différentes, retardant la réalisation des projets.

C'est le cas de celui de la protection du tronçon du littoral, sis dans l'arrondissement municipal de Souihel et dont le coût est de 1 300 167, 047 dinars.

Financé par le budget de l'Etat, le délai d'exécution de ce tronçon qui se trouve à Béni-Fteïel est de 360 jours. Les travaux qui ont démarré le 23 février 2021 traînent encore. Heureusement que la cheffe d'arrondissement municipal de la place et la responsable régionale de l'Agence de protection et d'aménagement du littoral (Apal) ont multiplié dernièrement les visites à ce grand chantier pour inciter l'entrepreneur chargé de l'exécution des travaux d'activer parce qu'il ne lui reste qu'un mois et quelques jours...