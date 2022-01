Burkina Faso: La ministre burkinabè des AE s'entretient avec l'ambassadeur du Maroc à Ouagadougou

Ouagadougou — La ministre burkinabè des Affaires étrangères et de la Coopération, Mme Hadizatou Rosine Sori-Coulibaly a reçu, jeudi à Ouagadougou, l'ambassadeur de SM le Roi au Burkina Faso, M. Youssef Slaoui.

Lors de cette audience, les deux parties ont passé en revue les excellentes relations de coopération entre les deux pays dans les différents domaines, de même qu'elles ont salué l'entrée en vigueur de l'exemption de visa pour les passeports ordinaires des citoyens marocains et burkinabè, et ce conformément à l'accord signé entre les deux pays le 23 octobre 2020.

Les entretiens ont porté aussi sur les bourses d'études au profit des étudiants burkinabè dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur et de formation professionnelle marocains, dont le nombre a connu une hausse lors de cette année académique avec 30 bourses supplémentaires, portant ainsi le total à 180 bourses annuelles, ce qui fait du Burkina Faso l'un des pays africains qui bénéficient le plus du programme de coopération scientifique, technique et culturelle du Royaume du Maroc.

Les deux parties ont également discuté du plan d'action exécutif de la coopération pour les trois prochaines années, qui comprend plusieurs axes prioritaires et domaines de partenariat avec un contenu avancé, ce qui assurera le renforcement de la dynamique que connaissent les relations bilatérales, soulignant l'importance du cadre juridique de la coopération entre les deux pays, sachant qu'un certain nombre de projets d'accords sont finalisés dans la perspective qu'ils soient signés dans l'avenir.

Au cours de ces entretiens, le niveau de coopération exemplaire existant entre les deux pays dans de nombreux domaines a été salué et qualifié de modèle de coopération Sud-Sud solidaire et efficace, et qui profite aux deux parties dans le cadre d'un partage d'expériences.

Le Maroc et le Burkina Faso entretiennent des relations historiques de longue date et une coopération bilatérale fructueuse qui englobe les domaines de l'économie, de l'agriculture, de la finance, du commerce, de l'industrie, de l'artisanat, des mines, de l'énergie, de la science et de la technologie.