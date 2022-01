Sénégal: Aliou Cissé sur la CAN 2022 - " Nous sommes là comme d'autres équipes pour gagner "

Le sélectionneur Aliou Cissé s'est prononcé à l'issue de la première séance d'entraînement tenue hier à Bangou, sur le site du Tagidor Garden qui sert de nouveau Tanière aux Lions.

Concernant la préparation de l'équipe, il estime qu'ils ont " très bien travaillé pendant une grosse semaine puis on est allé chercher le drapeau avant d'effectuer les tests Pcr.

Il s'avérait qu'il y a quelques membres du staff et de l'équipe qui sont contaminés, positifs. Cela ne nous a pas empêchés de voyager. Ça a été une journée un peu longue, mais on est bien arrivé. Cet après-midi on a pu faire notre première séance, demain on en fera une autre. Le moral est au beau fixe, nous espérons récupérer le reste des troupes d'ici la fin de cette semaine ".

Aliou Cissé est convaincu que cette Can sera difficile: " on va vers une Can très intéressante, difficile, mais je crois que nous sommes outillés pour ça. Nous avons envie de gagner. Comme d'autres équipes. Toutes les grandes équipes ont la même ambition, nous en faisons partie. Nous sommes là comme d'autres équipes pour gagner cette Can. Ça fait deux trois ans que nous travaillons pour ça, depuis la dernière Can. Maintenant, cette ambition, il faudra la montrer sur le terrain. C'est facile de l'être sur le papier, il faut le faire sur le terrain ".