Sénégal: Serigne Mountakha Mbacké - "J'encourage toutes les démarches légales visant à lutter contre l'homosexualité"

Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a réagi suite au rejet par le bureau de l'Assemblée nationale de la proposition de loi visant à modifier le Code pénal en vue de corser les sanctions prévues contre les actes contre-nature au Sénégal.

A travers un communiqué de presse de la cellule Rawdu Rayâhîn, le patriarche de Darou Minane dit encourager " toutes les démarches légales visant à lutter contre ce crime odieux " et estime être contre " toute tentative pour le défendre ".

Il dénonce avec la dernière énergie " toute action visant à promouvoir ce crime envers le créateur (Swt) et contre l'humanité toute entière ".

" Nous conseillons tous les musulmans et tous les hommes dotés de raison à éviter ce péché majeur et à le dénoncer autant qu'ils le peuvent, car c'est un péché envers Dieu le tout-puissant et un crime contre toute l'humanité ", lance Rawdu Rayâhîn au nom de Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké.

Dans une note, le bureau de l'Assemblée, qui a déclaré " irrecevable " la proposition, a souligné qu'il n'est pas nécessaire de modifier l'actuelle législation. " Tous les Sénégalais connaissent la position définie et affirmée [... ] par le président de la République ". Les parlementaires ajoutent que " cette position est claire, pertinente ", et s'oppose " à toute forme de dépénalisation et de légalisation de l'homosexualité ".