Cameroun: Maurice Kamto a-t-il mangé le soya de Paul Biya ? Jean Michel Nintcheu interdit de marche à Douala

Et pourtant, Le 20 décembre dernier, dans une communication intitulée " libération des prisonniers politiques ", le Président national du MRC Maurice Kamto lançait une opération visant à libérer sans exclusive tous les prisonniers politiques détenus au Cameroun.

Et puis, il y a cette sortie controversée du président du MRC " Aucun membre du directoire, aucun cadre du MRC au Cameroun ou de la diaspora, ne doit tenir des propos désobligeants sur la CanTotalEnergies 2021 AU Cameroun ; Si on ne peut pas se taire , qu'on souhaite la bienvenue aux étrangers dans notre Pays à l'occasion de cet évènement sportif continental " Du coup une partie de la classe politique de son parti le soupçonne d'avoir " mangé le soya " et abandonné l'opération de libération des prisonniers de son parti.

Face à cette situation, la reponse de la diaspora militante ne s'est pas faite attendre. L'ambassade du Cameroun à Bruxelles a été prise d'assaut par un groupe de manifestants opposés au régime de Paul Biya ce vendredi 6 janvier 2022 dans la journée. Les services administratifs de l'ambassade ont immédiatement été fermés selon la police belge. Les manifestants qui arboraient des vêtements teintés de " sang " revendiquaient la libération des hommes politiques récemment condamnés par la justice militaire. Une fois parvenus dans les locaux de l'ambassade située à l'avenue Brugmann, ils ont crié : " Libérez les prisonniers."

Sur place au Cameroun, le sous préfet de l'arrondissement de Douala 1er a opposé une fin de non recevoir à la déclaration de manifestation du député Jean Michel Nintcheu, président provincial du Social Democratic Front pour le littoral Le quotidien Le Messager indique que " Le sous-préfet n'a pas dérogé à la règle. C'est le contraire qui aurait surpris. Fidèle à la logique d'interdiction des manifestions des partis politiques de l'opposition sur le territoire national, Anuafor Cletus Assongwe a interdit la déclaration de manifestation du leader du Sdf dans le Littoral.

Il a motivé sa décision en évoquant " la menace grave de trouble à l'ordre public ". Dans la formulation de cette interdiction, on comprend que le sous-préfet est suspicieux des intentions réelles de Nintcheu. En convoquant cette marche à la veille de la Can 2021Total Énergies, le sous-préfet craint de ce que l'indomptable député pourrait profiter de la tribune offerte pour soulever tout son arrondissement. Ses prises de position sont connues et le pouvoir le redoute certainement dans la rue ".

S'agissant justement de la CAN TotalEnergie 2021, Cameroon Tribune qu'elle aura lieu " Le jour dit ". Le coup d'envoi de la 33e coupe d'Afrique des Nations sera donné ce dimanche à 17h au stade flambant neuf d'Olembe avec le match Cameroun-Burkina Faso. Une fête du football africain qui s'annonce grandiose pour les 24 équipes qualifiées et le continent en général. Mais aussi pour lesCamerounais trop heureux de vivre enfin l'évènement tant attendu.

A l'occasion, " Paul et Chantal Biya en super stars à Olembé ". Prospective Nouvelle écrit que Le président de la République et son illustre Epouse assisteront à la cérémonie et au match d'ouverture de la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Football le 09 janvier 2022 au tout nouveau et grand stade d'Olembe. Au-delà de l'hommage rendu à la CAF et à la Fifa, un grand hommage sera rendu au président de la République, grand bâtisseur des infrastructures sportives pour la postérité.

Au niveau des infrastructures, " tous les aéroports sont aux normes de la Caf, du Cocan et de la Task-Force" Le Quotidien indique que La grande tournée nationale d'inspection et de mise à niveau de tous les aéroports du Cameroun, notamment ceux de Garoua, de Douala, et de Yaoundé, s'est achevée sur une note de satisfaction. Tel est le sentiment qui anime le Ministre des Transports, Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe, au regard du travail abattu par le Directeur Général des ADC, le Directeur Général de la Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA) et leurs équipes locales, qui se sont mobilisés, jour et nuit, pour que le volet transport des préparatifs de la CAN soit exemplaire.