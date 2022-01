Afrique: Les stars - Bal d'étoiles

Toutes les têtes d'affiches du football africain à l'international fouleront les pelouses camerounaises du 9 janvier au 6 février 2021.

Le public camerounais sera particulièrement " gâté ", comme on le dit chez nous. Chacun des six sites de la compétition verra s'illustrer la crème du football africain à l'international. C'est le cas du groupe E basé à Douala. Les spectateurs de la capitale économique et de ses environs auront l'opportunité de voir s'illustrer en direct quelques belles individualités. C'est le cas de l'Algérie, champion d'Afrique en titre et son capitaine Riyad Mahrez. L'ailier volant et ses dribbles déroutants seront une des principales attractions au même titre que Sébastien Haller. L'attaquant ivoirien, actuel meilleur buteur de la Ligue des champions de l'Uefa sera la tête d'affiche des Eléphants.

A Bafoussam, les stars de Liverpool seront sans aucune contestation l'un des motifs de remplissage des travées du stade Omnisports. D'un côté, il y aura les Lions de la Teranga du Sénégal conduits par Sadio Mané, le joueur africain de l'année 2019. Outre le capitaine, les fans de foot auront l'occasion de voir à l'œuvre Edouard Mendy, le gardien de Chelsea victorieux de la dernière Ligue des champions ou encore " la montagne " Kalidou Koulibaly. De l'autre, on a la Guinée avec son beau jeu et son maître à jouer Naby Keita. Habitué à jouer avec Mané à Anfield Road, il sera plutôt son adversaire le 14 janvier prochain au stade de Japoma.

Le stade Roumde Adjia de Garoua abritera les rencontres du groupe D où figurent l'Egypte et pharaon en chef, Mohamed Salah. Le public viendra admirer les accélérations, l'intelligence de jeu et le génial pied gauche de l'attaquant de Liverpool, classé septième au dernier classement du Ballon d'or. A Yaoundé, les habitués du stade Ahmadou Ahidjo observeront avec attention Pierre Emerick Aubameyang, la tête de file des Panthères du Gabon. Les félins voisins qui vont batailler contre les frères Jordan et André Ayew du Ghana ainsi que contre Ashraf Hakimi et les Lions de l'Atlas du Maroc.