Afrique: CAN TotalEnergies 2021 - Nous y sommes !

Des années que le Cameroun attendait ça, et voilà que nous y sommes. Après 50 ans d'attente. Dans moins de 48h, le coup d'envoi de la 33e édition de la coupe d'Afrique des nations de football, Can TotalEnergies 2021, sera donné au stade d'Olembe à Yaoundé.

La 2e à 24 pays après Egypte 2019. Une fierté et certainement un soulagement pour les Camerounais qui ont attendu cet évènement avec impatience, et ont dû fait face à de nombreux contretemps qui auraient pu décourager une nation entière. Menaces des clubs de bloquer les joueurs évoluant en Europe, rumeurs de reports, etc. Mais, le pays a tenu bon contre vents et marées pour accueillir, ce 9 janvier 2021 et ce jusqu'au 6 février prochain, l'Afrique du football. Mais aussi de nombreux invités de prestige annoncés dans les tribunes.

Pendant un mois donc, place au football sur le terrain avec la crème de la discipline sur les différents sites : Yaoundé-Mfandena, Yaoundé-Olembe, Douala, Limbe-Buea, Garoua et Bafoussam. Le Cameroun, quintuple vainqueur de l'épreuve, aura forcément à cœur de remporter un nouveau titre, cette fois à la maison. Mais il lui faudra faire face à une forte opposition avec les grands favoris du tournoi que sont l'Algérie, tenant du titre et déterminé à conserver son bien, le Sénégal, malheureux finaliste de la dernière édition ou encore l'Egypte avec ses sept titres.

Chacun rêve forcément de s'offrir le scalp du lion devant son public. Sans oublier des outsiders comme le Maroc, le Nigeria ou le Mali qui affiche une progression impressionnante depuis quelques années. Bref, ce tournoi pourrait offrir de grandes surprises et on ne demande que ça. Comme on ne demande qu'à voir les plus grandes stars du continent sur les impressionnants stades construits par le Cameroun. Voir Mohamed Salah au stade Roumde Adjia, Sadio Mane à Kouekong, Riyad Mahrez à Japoma et autres Pierre-Emerick Aubameyang à Mfandena est le rêve de nombreux supporters d'ici et d'ailleurs.

Difficile toutefois de faire fi du contexte sanitaire avec l'ombre du Covid-19 qui continue de planer. Le Cameroun sera soumis à une rude épreuve pour assurer un dispositif à la hauteur des attentes des équipes, mais aussi des supporters qui comptent bien participer à la plus belle fête du football sur le continent. Le Cameroun, terre des Lions indomptables et de nombreuses stars internationales, est un pays de football par excellence.

Comment imaginer ce moment sans le public, sans son côté populaire ? Le pays entend en tout cas faire étalage de sa légendaire hospitalité. Il faut dire que l'effervescence se fait sentir depuis des semaines dans les sites devant abriter les poules et même au sein des nombreuses communautés étrangères établies à travers le triangle national. Le comité local d'organisation, lui, met la dernière main à la pâte afin d'assurer un mois de compétition, de folie à ses hôtes. Car la fête s'annonce belle et elle le sera.