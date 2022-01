Algérie: Oran - Réception d'équipements médicaux au profit de la wilaya d'Adrar

Oran — La présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA) Saida Benhabilès a présidé jeudi au port d'Oran une cérémonie de livraison d'équipements médicaux, dont des générateurs et des concentrateurs d'oxygène, au profit de deux hôpitaux de la wilaya d'Adrar.

Un générateur d'oxygène, 45 concentrateurs d'oxygène et un matériel d'enfutage d'oxygène en bouteilles ont été acquis par la wilaya d'Adrar à partir de la Turquie, a indiqué Mme Benhabilès, lors de l'opération de réception de ces équipements.

L'opération, qui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le CRA pour contribuer aux côtés des autorités publiques à la lutte contre la Covid-19, a été financée par la wilaya d'Adrar via le CRA, qui a accompli toutes les procédures, a-t-elle fait savoir.

La responsable a indiqué que le CRA a supervisé 35 autres opérations à travers le pays depuis le début de la troisième vague de la pandémie de Covid-19 portant principalement sur l'acquisition de matériels et la fourniture d'oxygène aux hôpitaux par les autorités, les instances et associations locales, et les opérateurs économiques.

Le Croissant-Rouge algérien a organisé des initiatives de vaccination de la population dans les zones rurales et aux domiciles des personnes âgées et des malades dans les localités éloignées et déshéritées, a rappelé Mme Benhabilès.

La présidente du CRA a aussi donné, au port d'Oran, le coup d'envoi d'un camion chargé d'équipements sanitaires à destination de la wilaya d'Adrar.