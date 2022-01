Algérie: Alphabétisation - Adolescents et jeunes en déperdition scolaire ciblés à Chlef

Chlef — La lutte contre l'analphabétisme et l'accès au Savoir pour tous sont le "défi" que les responsables de l'antenne de la wilaya de Chlef de l'Office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes (ONAEA) comptent relever en ciblant les adolescents et jeunes victimes de déperdition scolaire.

Dans le but de faciliter l'insertion des jeunes exclus, pour diverses raisons, du système scolaire et les libérer des "chaînes" de l'ignorance et de l'illettrisme, des campagnes d'information et de sensibilisation périodiques sont organisées par l'Office dans les diverses régions enclavées de la wilaya de Chlef, les plus touchées par ce phénomène, avec l'espoir d'attirer de nouveaux candidats et leur offrir une autre chance pour acquérir un savoir susceptible de les sortir d'une précarité scolaire.

La majorité de ceux ayant fait le choix d'intégrer les classes d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes ont moins de 17 ans et sont animés par une grande volonté de réussir et d'aller jusqu'au bout de leur rêve malgré le poids des années passées loin des bancs de l'école.

La signature récente d'une convention entre l'Office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adulte, d'une part, et l'Office national d'enseignement et de formation à distance, d'autre part, autorisant les apprenants diplômés des classes d'alphabétisation à poursuivre leur cursus scolaire interrompu, est susceptible d'encourager, selon ce responsable, les victimes d'abandon scolaire à solliciter l'aide de l'ONAEA pour obtenir le "quitus" leur permettant d'accéder à des paliers d'enseignement supérieur.

Islam Benkhalfa, âgé de 17 ans, natif de la commune d'Ouled Fares, fait partie de ces jeunes en "décrochage scolaire". Il a confié à l'APS vouloir "renouer" avec les études et "tirer un trait" sur son passé "peu glorieux".

Ayant quitté précocement les bancs de l'école primaire où il était admis, Islam tente, aujourd'hui, de "rattraper" les années perdues et d'emprunter une autre voie que celle qui l'a contraint à errer dans les ruelles de sa commune, sans solution en perspective.

Meriem Khedim, 15 ans, qui a abandonné les études dès le primaire pour cause de santé, exprime le même souhait qu'Islam, celui de saisir l'opportunité des classes d'alphabétisation pour "ouvrir une nouvelle page" et "redémarrer sur de nouvelles bases". Le but étant de poursuivre un enseignement à distance et décrocher le baccalauréat pour pouvoir avoir accès à l'université.

14 000 apprenants regagnent les classes d'alphabétisation

L'Office d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes de la wilaya de Chlef comptabilise, au titre de la saison scolaire 2021/2022, pas moins de 13800 nouveaux apprenants, répartis sur 1796 classes ventilées au niveau de 35 communes, portant l'effectif global à 19200 apprenants, a indiqué le chargé de communication à l'antenne de la wilaya de Chlef.

Durant la précédente saison scolaire, 20 mille apprenants, en fin de cycle d'enseignement, avaient obtenu leur certificat d'enseignement de base, parmi lesquels 41 diplômés ont été admis dans des centres de formation professionnels, alors que sept (7) autres suivent actuellement un enseignement à distance en cycle moyen, a indiqué Ahmed Mekrous.

L'antenne locale de l'ONAEA espère ouvrir "prochainement" une classe d'enseignement en Tamazight au profit des habitants des communes de Zeboudja, Brira, Oued Kaoussine et Beni-Houa, ou le dialecte "Chenoua" est très répandu, a fait savoir M. Mekrous.