Comores: CAN 2022 - Les Coelacanthes des Comores avec Ahamada et M'Changama (groupe C)

Comme la Gambie, les Comores participent, au Cameroun, à leur première Coupe d'Afrique des Nations.

Pour cette première historique, Amir Abdou, le sélectionneur, a misé sur un groupe qui joue presque exclusivement en Europe, dont 16 issus des championnats de France.

Parmi eux, le capitaine et joueur le plus capé, Youssouf M'Changama et le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, Mohamed El-Fardou.

Ancien international français U21, le gardien Ali Ahamada est aussi du voyage. L'ancien Toulousain, qui avait fait son retour en sélection en novembre dernier, n'a plus de club depuis janvier 2021. Ce qui n'a pas empêché Amir Abdou de le titulariser lors du match de préparation perdu face au Malawi le 1er janvier.

Arrivés à Yaoundé le 5 janvier, les Comores auront comme adversaires le Gabon (10 janvier), le Maroc (14) et le Ghana (18).

Les 28 Coelacanthes

Gardien : Salim Ben Boina (US Marseille/5e division/Endoume), Ali Ahamada (Sans club), Moyadh Ousseni (Fréjus-Saint-Raphaël/4e division/France)

Défenseurs : Nadjim Abdou (FC Martigues/4e division/France), Bendjaloud Youssouf (Châteauroux/2e division/France), Abdallah Ali Mohamed (FCS Lausanne/2e division/France), Kassim Mdahoma (US Avranches/3e division/France), Younn Zahary (SO Cholet/3e division/France), Chaker Alhadhur Mohamed Youssouf (AC Ajaccio/2e division/France), Kassim Abdallah (Marignane Gignac/4e division/France), Kassim Ahamada (US Créteil/3e division/France), Alexis Souahy (New Mexico Utd/USA).

Milieux : Fouad Bachirou (Omonia Nicosie/Chypre), Youssouf M'Changama (EA Guingamp/2e division/France), Yacine Bourhane (Go Ahead Eagles/2e division/Pays-Bas), Nakibou Aboubakari (FC Sète/3e division/France), Iyad Mohamed (AJ Auxerre/2e division/France), Raffidine Abdullah (FCS Lausanne/2e division/Suisse)

Attaquants : Faiz Selemani (KV Courtrai/Belgique), Mohamed El-Fardou (Etoile Rouge de Belgrade/Serbie), Nasser Chamed (Gaz Metan Medias/Roumanie), Ahmed Mogni (FC Annecy/3e division/France), Faiz Mattoir (SO Cholet/3e division/France), Ali M'Madi (SAS Epinal/4e division/France), Said Bakari (RKC Waalwijk/Belgique), Moussa Djoumoi (AS Saint-Priest/4e division/France), Mohamed M'Changama (FC Nouadhibou)