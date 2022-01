Afrique: CAN 2021 - Kaba Diawara " veut aller le plus loin possible " avec la Guinée

Après sa défaite (3-0) contre le Rwanda lors de son premier match de préparation de la CAN 2021, la Guinée s'est rattrapée ce jeudi en battant le même adversaire (2-0) en match retour.

De quoi satisfaire Kaba Diawara, le sélectionneur du Syli National.

" Sur le 2ème match, c'était en petit peu mieux pour nous. On a eu une équipe sérieuse, impliquée, avec une très bonne première mi-temps. La 2ème mi-temps a été en peu dure mais sur l'ensemble des deux matchs on peut dire que nous sommes satisfaits du résultat. On va maintenant passer à la vraie compétition ", a-t-il confié dans une interview accordée à Sport News Africa.

A la question de savoir si la Guinée est prête pour la CAN et pour affronter n'importe quelle équipe, Kaba Diawara s'est montré mesuré.

" Je vous dirais ça après le premier match. Mais sur le contenu du stage on sait ce qu'on était venu chercher ici et on l'a obtenu. Maintenant, on va voyager en peu plus tranquillement ", a-t-il confié.

Toutefois, le sélection guinéen est très ambitieux pour son équipe et entend l'emmener le plus loin possible au cours de cette CAN.

" J'ai l'ambition d'aller le plus loin possible dans cette compétition, c'est pourquoi j'ai accepté cette mission. Maintenant c'est clair que ce sont les résultats qui vont parler. On essaie de mettre les choses en place, des fois ça marche des fois ça ne marche pas. On arrive dans une compétition et on va rapidement être fixé. En tout cas au niveau de l'ambition, oui, je vais relever le challenge ".

Pour son premier match, la Guinée sera face au Malawi le lundi 10 janvier.