Afrique: La CAF nous dévoile l'affiche officielle de la CAN 2021

L'affiche officielle de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2021, qui aura lieu au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, a été dévoilée.

Alors que la fièvre monte et que les plus grandes stars africaines se préparent pour CAN 2021, la Confédération Africaine de Football et le comité d'organisation local (COCAN) ont dévoilé ce jeudi l'affiche vibrante du tournoi le plus attendu de l'année.

Et elle explique la symbolique de cette affiche qui s'intitule " Ensemble pour hisser le trophée avec énergie ". Symbolisant l'énergie et la passion du football - et sa capacité à s'unir à travers toutes les couleurs et croyances sur le continent africain - l'affiche rend également hommage aux traditions colorées du pays hôte, le Cameroun.

Pour la CAN 2021, la CAF a perpétué sa tradition, celle de créer une affiche représentative du tournoi qui réitère le message puissant de l'Afrique : " nous sommes riches de nos différences ; nous partageons la même énergie et plus que jamais, le football nous unit. "

L'affiche est une illustration du trophée emblématique soulevé par des mains de différentes couleurs et races. Elle reflète le véritable esprit positif du football et souligne le message d'unité et d'égalité. Le Cameroun est représenté à la fois distinctement et symboliquement, à travers la tradition qui consiste à placer une étoile sur l'emplacement du pays hôte sur la carte.

L'Afrique est une terre d'énergie et puisque le football est source d'énergie et de passion, rendez-vous est pris au Cameroun pour la célébration de la diversité enrichissante de notre continent.