Afrique: Aliou Cissé - " On va vers une CAN très intéressante, très difficile, mais je crois que nous sommes outillés pour ça "

Les Lions du Sénégal ont effectué leur première séance d'entraînement sur le terrain du Tagidor Hôtel de Bangou à Bafoussam.

Au lendemain de leur arrivée au Cameroun pour la CAN 2021, les Lions de la Téranga ont fait connaissance avec leur stade d'entraînement personnel situé à même leur site d'hébergement. Sadio Mané et ses partenaires se sont donnés à fond pour partir du bon pied dans cette CAN 2021.

" La préparation à Dakar s'est plutôt bien passée. On a très bien travaillé pendant une bonne semaine puis on est allé chercher le drapeau avant d'effectuer les tests PCR pour les besoins du voyage. Il s'avérait qu'il y a quelques membres du staff et de l'équipe qui sont positifs, a déclaré Aliou Cissé à l'issue de la séance d'entrainement. Le moral est au beau fixe. On a emmagasiné ensemble avec les joueurs dont certains en sont à leur 4ème CAN, beaucoup d'expériences, beaucoup de vécu, beaucoup de bonnes choses. J'ai eu la chance aussi en tant que joueur de l'avoir disputé 2 fois. Cette CAN on la connaît, on sait que c'est une compétition très difficile où aujourd'hui depuis deux ans toutes les équipes se sont préparées. On va vers une CAN très intéressante, très difficile, mais je crois que nous sommes outillés pour ça ".