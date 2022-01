Afrique de l'Ouest: BRVM - L'action Solibra cotée à 150 000 FCFA ce vendredi 7 janvier 2022

L'action de la Société de Limonaderie et Brasserie d'Afrique (SOLIBRA) a terminé la séance de cotation de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) du vendredi 22 janvier 2022 à 150 000 FCFA.

Cette valeur est ainsi, depuis plusieurs semaines, le titre ayant le cours le plus élevé du marché des actions. Pour les investisseurs avertis, c'est le moment d'appliquer une des règles de base en Bourse : acheter lorsque les cours sont bas et revendre lorsqu'ils sont hauts.

Avec une variation de son cours de 3,45% de son cours, Solibra occupe le troisième rang du TOP 5 des plus fortes hausses de cours derrière ETI Togo (plus 4,55% à 23 FCFA, Palm Côte d'Ivoire (plus 3,56% à 6 990 FCFA). Le reste du Top 5 est respectivement occupe par Total Sénégal (plus 3,37% à 1 995 FCFA) et Onatel Burkina Faso (plus 1,03% à 3 940 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Bolloré Côte d'Ivoire (moins 7,42% à 2 370 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 7,38% à 3 700 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 7,20% à 1 095 FCFA), Safca Côte d'Ivoire (moins 5,62% à 840 FCFA) et Oragroup Togo (moins 2,50% à 4 095 FCFA).

Les deux indices ont tous enregistré un léger repli. L'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) a ainsi cédé 0,05% à 155,96 points contre 156,04 points la veille. De son côté, l'indice composite (indice général de la Bourse) a cédé 0,11% à 201,80 points contre 202,03 points précédemment.

Cette baisse de l'indice composite a négativement impacté la capitalisation boursière du marché des actions qui est passée de 6077,866 milliards de FCFA lors de la séance de cotation précédente à 6070,784 milliards de FCFA à la fin de la journée du vendredi 7 janvier 2022, soit une baisse de 7,082 milliards.

Celle des obligations connait par contre une hausse de 3,071 milliards de FCFA à 7226,066 milliards de FCFA contre 7222,995 milliards de FCFA la veille.

Concernant la valeur totale des transactions, elle s'est située à 634,997 millions de FCFA contre 376,430 millions de FCFA précédemment.