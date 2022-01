Afrique: CAN-2021/Algérie - 15 champions d'Afrique pour encadrer 13 novices

Alger — La sélection algérienne de football (tenante du titre), présente pour la 19e fois en phase finale de la Coupe d'Afrique des nations à l'occasion de la CAN-2021 au Cameroun (9 janvier - 6 juin), comptera sur un groupe assez expérimenté, en présence de 15 champions d'Afrique, sur 28, pour aller à la conquête d'une troisième étoile.

Le coach national Djamel Belmadi a renouvelé sa confiance à 15 "guerriers", qui étaient présents en 2019 en terre égyptienne, pour offrir à l'Algérie un troisième trophée après 1990 et 2019.

Deux joueurs et non des moindres joueront au Cameroun leur cinquième CAN, à savoir le portier Raïs M'bolhi et l'attaquant Islam Slimani. Ce duo expérimenté devance six joueurs qui comptent trois CAN, à savoir Aïssa Mandi, Sofiane Feghouli, Yacine Brahimi, et Riyad Mahrez.

Tout ce beau monde sera chargé de guider et d'encadrer la "nouvelle vague" qui va devoir connaître et s'acclimater à la dure réalité de la compétition de haut niveau notamment sur le continent.

Lors de l'édition 2019 en Egypte, ils étaient neuf joueurs à être retenus pour la première fois à la CAN.

Liste des joueurs présents à la CAN-2021 et le nombre de leur participation en phase finale:

4 participations (2 joueurs) :

1. Raïs M'bolhi (Al-Ittifaq, Arabie saoudite): 2013 - 2015 - 2017 - 2019

2. Islam Slimani (O. Lyon, France): 2013 - 2015 - 2017 - 2019

3 participations (4):

1. Aïssa Mandi (Villarreal, Espagne): 2015 - 2017 - 2019

2. Sofiane Feghouli (Galatasaray, Turquie): 2013 - 2015 - 2019

3. Riyad Mahrez (Manchester City, Angleterre): 2015 - 2017 - 2019

4. Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC, Qatar): 2015 - 2017 - 2019

2 participations (3):

1. Ismaël Bennacer (AC Milan, Italie): 2017 - 2019

2. Baghdad Bounedjah (Al-Sadd, Qatar) : 2017 - 2019

3. Ramy Bensebaïni (Borussia Monchengladbach, Allemagne) : 2017 - 2019

1 participation (9) :

1. Alexandre Oukidja (FC Metz, France) : 2019

2. Mehdi Tahrat (Al-Gharafa, Qatar) : 2019

3. Djamel Benlameri (Qatar SC, Qatar) : 2019

4. Youcef Atal (OGC Nice, France) : 2019

5. Adam Ounas (Naples, Italie) : 2019

6. Youcef Belaïli (sans club) : 2019

Première participation (13 joueurs) :

1. Mustapha Zeghba (Damac FC, Arabie saoudite)

2. Mohamed Réda Halaïmia (KFCO Beerschot, Belgique)

3. Abdelkader Bedrane (ES Tunis, Tunisie)

4. Mohamed Amine Tougaï (ES Tunis, Tunisie)

5. Houcine Benayada (ES Sahel, Tunisie)

6. Lyes Chetti (ES Tunis, Tunisie)

7. Adam Zorgane (SC Charleroi, Belgique)

8. Ramiz Zerrouki (Twente FC, Pays-Bas)

9. Haris Belkebla (Stade brestois, France)

10. Sofiane Bendebka (Al Fateh FC, Arabie saoudite)

11. Farid Boulaya (FC Metz, France)

12. Saïd Benrahma (West Ham, Angleterre),

13. Mohamed El-Amine Amoura (FC Lugano, Suisse).