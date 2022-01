Algérie: Sahara Occidental - De Mistura prépare sa première tournée dans la région

NEW YORK (NATIONS UNIES) - L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura prépare sa première tournée dans la région, a indiqué M. Stéphane Dujarric, Porte-parole du SG de l'ONU, Antonio Guterres.

Citant les propos de M. Dujarric, l'Agence de presse sahraouie (SPS) a rapporté que M. De Mistura prépare sa première tournée dans la région, soulignant que "ce dernier est en contact avec les deux parties concernées, à savoir le Front Polisario et le Maroc".

Pour rappel, M. Guterres avait annoncé, le 6 octobre 2021, la nomination du diplomate italien, Staffan de Mistura, en tant que son nouveau envoyé personnel au Sahara Occidental, en remplacement de l'ancien président allemand, Horst Kohler qui a démissionné le 22 mai 2019.

Il a réitéré que "la seule voie à suivre pour parvenir à une solution pacifique, juste et durable garantissant la décolonisation du Sahara occidental est de permettre au peuple sahraoui d'exercer librement et démocratiquement son droit inaliénable et non négociable à l'autodétermination et à l'indépendance conformément à la légalité internationale et aux résolutions pertinentes des Nations Unies et de l'Union africaine".