Algérie: CAN 2021 - les six stades de la compétition

Alger — Les Six stades dans cinq villes qui accueilleront les matchs de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021 prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février prochain.

Chaque stade accueillera au minimum cinq matchs de groupes et un huitième de finale. Pour la suite de la compétition, priorité aux stades avec une plus grande capacité.

- Yaoundé : la capitale politique abrite deux enceintes. Le stade Olembe (ou Paul Byia du nom de l'actuel président) est flambant neuf. Il a une capacité de 60,000 places et sera le théâtre, entre autres, du match d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso le dimanche 9 janvier (17h00), en plus de la finale fixée au 6 février. Le second est Ahmadou-Ahidjo Stadium (du nom du premier président du Cameroun) qui peut accueillir 42,500 spectateurs. Surnommé la cuvette de Mfandena, il a été construit il y a cinquante ans mais a été rénové il y a cinq ans. Cette enceinte va abriter 7 matchs de la phase de poules, un match de 1/8e de finale, et le match de classement.

- Douala : la capitale économique abrite le stade Japoma, où il va accueillir les matchs du groupe E où figure l'Algérie, championne d'Afrique, la Côte d'Ivoire, la Sierra-Leone, et la Guinée équatoriale. Inauguré en 2019, sa capacité est de 50,000 spectateurs. Il y a un an, il avait accueilli les matchs Championnat d'Afrique des nations CHAN, réservé aux joueurs locaux. Il abritera trois matchs à élimination directe : un 1/8e de finale, un 1/4 de finale, et une demi-finale.

- Garoua : Inauguré en 1978, mais rénové en 2020, le stade Roumdé-Adjia de Garoua peut accueillir jusqu'à 25,000 spectateurs. Il abrite les matchs du groupe D (Nigeria, Soudan, Guinée-Bissau, Egypte), en plus d'un 1/8e de finale et un 1/4 de finale.

- Bafoussam : le Stade Kouekong de Bafoussam avait été inauguré en avril 2016, et compte 20,000 places. Il sera le théâtre des rencontres du groupe B, composé du Sénégal, de la Guinée, du Malawi, et du Zimbabwe. Il va également abriter un 1/8e de finale.

- Limbé : situé dans la zone anglophone du Cameroun, le stade de Limbé inauguré en 2014 peut, lui aussi, accueillir jusqu'à 20,000 places. Il accueillera les matchs du groupe F, qui comprend la Tunisie, le Mali, la Mauritanie, et la Gambie, en plus d'un match des 1/8es de finale.