Afrique: Kamara et Soares - Les joueurs les plus âgés de l'édition 2021

24 nations participent à la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Cameroun 2021 et dans leurs effectifs chaque joueur veut marquer l'histoire en menant son équipe vers le sacre final.

Alors que les joueurs les plus expérimentés aspireront à montrer le meilleur d'eux sur les différenes pelouses du tournois, les néophytes tenteront de se faire remarquer avec brio.

Le Sierra-léonais Kei Ansu Kamara et le Capverdien Marco Soares (tous deux âgés de 37 ans) n'hésiteront pas à imprimer leurs marques sur le sol camerounais. L'attaquant de l'IFK Helsinki et le milieu défensif du F.C. Arouca respectivement seront les joueurs les plus âgés à disputer la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais cela n'enlève rien à leurs qualités car leurs histoires inspirent les plus jeunes.

Marco Soares

Ce n'est pas un hasard si Marco Soares, qui a passé la majeure partie de sa carrière au Portugal et à Chypre, dirige la génération dorée des Requins Bleus. Il fera sa deuxième apparition en phase finale de Coupe d'Afrique depuis la première apparition du Cap-Vert en 2013 en Afrique du Sud ; quand il a aidé son pays à atteindre les quarts de finale. Il est de retour après son absence de l'édition 2015 organisée par la Guinée équatoriale et a laquelle le Cap-Vert a pris part.

Soares totalise 46 sélections et trois buts depuis ses débuts pour le Cap-Vert en 2006. Son impact lors des éliminatoires ne peut être ignoré, également lors des éliminatoires de la CAN 2008 et 2012, sans oublier les celles de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 et 2014.

D'autres joueurs composent l'effectif notamment le gardien de 35 ans Josimar Dias 'Vozinha', l'attaquant de Trabzonspor Jorge Djaniny Tavares (30 ans), et l'attaquant Ryan Mendes entre autres. Le groupe a participé à la fois aux phases finales 2013 et 2015.

Entraîné par l'ancien international Pedro Leito Brito alias "Bubista", le Cap-Vert regarde au-delà de son meilleur résultat dont une participation en quarts de finale. Ils sont pleins d'entrain et ont une vision commune, celle de dépasser la phase de groupes. Mais ils connaissent aussi les énormes obstacles du groupe A - devoir se battre avec l'hôte camerounais, quintuple champion d'Afrique, le Burkina Faso, finaliste en 2013 et l'Ethiopie, championne de 1962.

Lors de leur première sortie au stade d'Olembe - juste après le match d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso - ils affrontent les Walias Ibex d'Éthiopie.

Kei Ansu Kamara

Les Sierra-Léonais sont tous enthousiastes de revenir à la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois depuis 1996. Au centre de cette fierté se trouve une grande conviction pour l'équipe qui a réalisé cet exploit. Une grande conviction même pour les héros du triomphe comme l'attaquant basé en Finlande, Kei Ansu Kamara.

Né et élevé à Kenema, la troisième plus grande ville de Sierra Leone, Kamara a commencé sa carrière en jouant pour le Kallon F.C. en 2001. Il a ensuite migré aux États-Unis, développant son métier grâce au football universitaire. De là à Norwich, Middlesbrough et retour à la MLS pour construire la réputation d'un club désormais populaire.

Kamara a fait ses débuts en sélection en septembre 2010 lors d'un match nul 1-1 contre l'Egypte lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Il a formé un partenariat régulier à l'avant avec l'ancien capitaine et compatriote natif de Kenema, Mohamed Kallon.

Kallon a pris sa retraite en 2016, cédant les rênes de l'attaque à Kamara. Inscrire le seul but de la Sierra Leone face au Bénin pour les qualifier pour une première CAN en 26 ans, est ainsi la preuve que le destin est entre de bonnes mains.

Une force de frappe avec une stature imposante de la Major League Soccer américaine, Kamara est l'un des seuls 10 joueurs à avoir marqué 100 buts dans l'histoire de la MLS. Et il a atteint ce jalon en 300 apparitions, actuellement cinquième au classement des buteurs de tous les temps du championnat.

Avec 37 sélections et sept buts inscrits lors de matches internationaux, l'entraîneur John Keister avait de grands espoirs sur Kamara, qui devrait bénéficier du soutien du capitaine Pa Modou Jagne et de l'ancien défenseur anglais Steven Caulker.

Tout ne sera cependant pas rose pour eux dans le groupe E avec des champions en titre d'Algérie, les héros 2015 de la Côte d'Ivoire ainsi que la Guinée équatoriale.

Tous deux âgés de 37 ans, Kamara et Soares suivent les traces de la légende égyptienne Essam El Hadary - joueur le plus âgé à avoir participé à la finale de la CAN, à 44 ans au Gabon 2017 - faisant progresser la beauté et l'unicité du football africain.