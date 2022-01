Sénégal: Une altercation vire du pugilat à un coup de feu - Un mécanicien blessé par une balle, l'auteur en cavale

MBACKÉ - L'homme exerçant la profession de mécanicien au quartier escale a été touché à la main gauche par une balle perdue. Il a été évacué et admis aux urgences de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba pour des soins chirurgicaux.

C'est au garage des mécaniciens du quartier Escale que le drame a eu lieu en milieu de journée. Le marabout y faisait réparer son véhicule, quand soudainement il y a eu des échanges de propos injurieux. Et le marabout et le mécanicien ont failli se bagarrer n'eût été l'intervention des témoins.

C'est sur ces entrefaites que le coup de feu selon est parti et la balle a touché la main d'un autre mécanicien présent sur les lieux. Blessé par le projectile, il a été transporté d'urgence à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni et aux dernières nouvelles, la balle a été extraite et le traitement suit son cours.

La police alertée est intervenue mais le marabout propriétaire de l'arme et présumé auteur du coup de feu a disparu comme par enchantement et est introuvable. Aux dernières nouvelles, son véhicule serait immobilisé dans la cour du commissariat de police de Mbacké et une enquête est ouverte.