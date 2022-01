Cote d'Ivoire: Villages CAN 2022 à Abidjan - Deux structures s'unissent pour faire vibrer les Ivoiriens pendant un mois

Gaou Productions et 2A Consulting, deux structures évoluant dans l'évènementiel, s'engagent à faire vivre la 33è édition de la Coupe d'Afrique des nations (Can) aux populations abidjanaises et particulièrement à la jeunesse. Cet engagement s'est traduit par la signature d'une convention, ce vendredi 7 janvier 2022, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Les deux entités assureront de concert l'organisation des villages Can pendant un mois, notamment à la Place Ficgayo de Yopougon et d'Inchallah de Koumassi pour le compte de leurs partenaires Orange et Solibra.

Plusieurs autres sites seront également ouverts dans certains quartiers d'Abidjan, à savoir le terrain d'Anono à Cocody et Anoumabo à Marcory pour permettre aux populations de vivre le football africain, avec à la clé une retransmission en direct des différents matchs du 9 janvier au 6 février 2022. Ces sites seront animés par des artistes ivoiriens tels que Kerozen et VDA à travers des concerts live.

Traoré Salif dit A'Salfo de Gaou Productions s'est non seulement félicité de ce " featuring " et de ce modèle de collaboration pour donner une autre coloration à l'événement. C'est aussi une occasion pour donner " un signal fort " à leurs partenaires avant la Can 2023 prévue en Côte d'Ivoire.

Augustin Akou, au nom de 2A Consulting, a invité les populations à prendre d'assaut ces sites à l'effet de vivre une Can passionnante, de l'ouverture de la compétition à la finale. Il n'a pas manqué de souligner que le public aura droit à une animation digne à la hauteur de l'événement.

Traoré Salif et Augustin Akou assurent les populations ivoiriennes des dispositions sanitaires prises quant au Covid-19 : gestes barrières et surtout tests antigéniques sur place par des équipes du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.