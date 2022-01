Maroc: Meknès - Une rencontre célébrant l'anniversaire de la présentation du Manifeste de l'Indépendance

Meknès — Une conférence a été organisée, vendredi à Meknès, en célébration du 78eme anniversaire de la présentation du Manifeste de l'Indépendance sous le thème "La mémoire nationale historique et la promotion du système des valeurs".

Lors de cette conférence, initiée par la Fondation "Hand In Hand pour le développement durable-Meknès" en partenariat avec la délégation préfectorale du Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, l'accent a été mis sur l'importance de la mémoire historique et de son rôle dans la consolidation de l'identité nationale et des valeurs de patriotisme et de citoyenneté chez les générations montantes.

S'exprimant à cette occasion, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha El Ktiri, a souligné l'impérieuse nécessité de préserver la mémoire historique nationale et de la promouvoir au sein des établissements éducatifs pour relever les défis de l'avenir.

Le haut-Commissaire a souligné aussi que la préservation de la mémoire historique et la prise de conscience de son importance est un devoir national noble, mettant l'accent sur la relation entre la mémoire historique nationale et le système des valeurs promu par le Royaume à travers le renforcement de l'attachement aux constantes de l'identité marocaine unifiée et riche de ses affluents et de ses valeurs communes.

Il a, de même, mis en valeur les nombreuses réalisations accomplies par le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération pour préserver la mémoire nationale, faisant part de plus de 699 publications en la matière, de 2,5 millions de documents récupérés d'archives militaires françaises et de 100.000 autres des archives espagnoles.

De son côté, la présidente de la Fondation "Hand In Hand pour le développement durable-Meknès, Naima Benfaida, a souligné que la présentation du Manifeste de l'Indépendance a constitué "une révolution nationale sur tous les plans", ajoutant qu'"elle a incarné la conscience et la maturité des Marocains et a donné la preuve de leur capacité et de leur volonté de défendre leurs droits légitimes".

Cette rencontre a été marquée par l'hommage rendu des anciens résistants et membres de l'armée de libération, en signe de reconnaissance des services rendus à la cause nationale et des énormes sacrifices consentis en faveur de la défense de la dignité de leur pays.