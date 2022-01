Madagascar: Sécurité alimentaire dans le Sud - Distribution de semences de variétés résilientes pour une grande saison agricole

Maintenant que la quantité de pluies utiles aux activités agricoles semble enfin être au rendez-vous ce mois de janvier, d'après les données météorologiques, des opérations de distributions de semences adaptées aux conditions climatiques du Grand Sud de Madagascar viennent d'être enclenchées, en prévision de la saison agricole après plusieurs années consécutives de sécheresse.

Ce projet a bénéficié d'un financement de 10 millions de dollars de la Banque mondiale, pour soutenir la relance agricole et le renforcement de la résilience de 50 000 ménages des régions Androy et Anosy. Cette relance de la production inclut la distribution de semences de céréales, de légumineuses, de tubercules et de différentes variétés de cultures maraîchères. " La réussite de la campagne agricole constitue la solution face à l'éventualité d'un nouvel épisode d'insécurité alimentaire dû aux chocs climatiques ", affirme la FAO qui assure une assistance technique au projet.

L'arrivée des pluies est cruciale pour permettre de recharger les réserves en eau du sol et d'assurer la germination ainsi que le développement des cultures. Pour la grande saison, plus de 300 tonnes de semences de sorgho, de niébé et d'arachide, de 250 000 mètres linéaires de bouture de manioc, ainsi que 160 000 paquets de semences de cultures maraîchères ont été prépositionnés depuis le début du mois de décembre 2021, en attente du moment opportun pour leur distribution auprès des ménages agricoles vulnérables. Ce qui éviterait d'éventuelles consommations ou reventes. " Quarante autres tonnes de semences de sorgho vont s'y ajouter suivant l'échelonnement des mises en terre et des récoltes afin de mettre toutes les chances de réussite du côté des producteurs agricoles ", précise la FAO.

Outre les semences, d'autres intrants et matériels agricoles seront mis à disposition des bénéficiaires. Ils recevront, par ailleurs, un transfert monétaire pour protéger leurs actifs productifs. Les ménages les plus vulnérables seront en plus recapitalisés à travers des actifs d'élevage et de pêche, et bénéficieront d'un renforcement de capacités en agriculture intelligente face au climat (AIC).

Les récoltes qui résulteront de cette grande saison sont estimées à plus de 7 000 tonnes de productions agricoles pour les 50 000 ménages participants. Les appuis se poursuivront sur la contre-saison de cette année, et vers le renforcement de la résilience des producteurs agricoles.