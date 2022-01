Afrique: CAN-2021 - "L'Algérie est une fierté pour l'Afrique"

Douala (Cameroun) — Le président de la Confédération africaine de football (CAF) le Sud-africain, Patrice Motsepe, n'a pas tari d'éloges vendredi à Douala sur la sélection algérienne tenante du titre, à deux jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun (9 janvier - 6 février).

"L'Algérie est un très beau pays, une très belle équipe qui rend l'Afrique très fière. Nous vous souhaitons le meilleur. Bonne chance pour l'Algérie, bonne chance pour les autres nations participantes. L'Algérie doit remporter la Coupe du monde, pas seulement la CAN", a indiqué le premier responsable de la CAF à la presse algérienne.

Patrice Motsepe s'exprimait à l'issue de la réunion du Comité exécutif (COMEX), tenue à l'hôtel Krystal Palace à Douala, à 48 heures du début de la 33e édition de la CAN.

"L'équipe algérienne est l'une des sélections africaines qui peut nous rendre fiers. Le record africain d'invincibilité (toujours en cours de 34 matchs, ndlr) réalisé par l'Algérie, est une fierté pour le peuple algérien et africain. L'équipe d'Algérie peut nous rendre fiers contre les meilleures nations du monde. Nous sommes focalisés sur la CAN, la plus grande compétition en Afrique", a-t-il ajouté.

Et d'enchaîner sur son éventuelle visite en Algérie : "La prochaine fois que vous allez m'interviewer, il faut ce que soit en Algérie".

Appelé à revenir sur les principales décisions prises lors de la réunion du COMEX, Patrice Motsepe a annoncé l'augmentation de la prime de victoire.

"Nous avons décidé d'augmenter le ++prize money ++ (primes) de victoire, notamment pour le vainqueur. Le plus important est de rester concentrés et de faire de cette compétition l'une des plus réussies, car nous sommes en concurrence avec d'autres compétitions à travers le monde. Le plus important est la santé en cette période de pandémie. Les supporters sont autorisés à assister aux matchs du tournoi, mais à condition de présenter un test de Covid-19 négatif ", a-t-il conclu.

Le président de la CAF est arrivé ce vendredi matin à Douala. Accompagné de son épouse, le premier responsable de l'instance continentale a été reçu par une importante délégation d'officiels. Il s'envolera dans les prochaines heures à Yaoundé pour assister dimanche à la cérémonie d'ouverture de la CAN-2021, ainsi qu'aux deux premiers matchs du tournoi : Cameroun - Burkina Faso (17h00) et Ethiopie - Cap-Vert (20h00).