Afrique: CAN 2021 - Égypte, Nigeria, Guinée Bissau, Soudan, un groupe D de haute facture

Malgré le contexte sanitaire délétère à cause de la pandémie de la Covid-19, la 33e édition de la CAN s'ouvre ce dimanche 9 janvier, et ceux jusqu'au 6 février prochain.

Cette compétition que le Cameroun abrite pour la deuxième fois après celle de 1972 s'annonce très palpitante au vue de la composition des différents groupes du premier tour notamment la poule D composée de deux cadors du continent : l'Égypte et le Nigeria qui seront accompagnés par la Guinée Bissau et le Soudan.

L'Égypte, un cador en plein reconquête

Nation la plus titrée de la CAN avec 7 étoiles, l'Égypte qui détient également le record de participations (26) débarque au Cameroun avec l'ambition légitime de s'offrir un 8éme sacre. Éliminés en huitième de finale lors de l'édition précédente chez elle à domicile par l'Afrique du Sud, les Pharaons veulent prendre une revanche sur leur récente histoire. Fort de l'obtention de son ticket pour les barrages de la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022, la sélection nationale égyptienne dirigé par Carlos Queiroz qui a pris récemment les rênes du staff technique se sent très en confiance à l'heure d'aborder ce tournoi. Figure de proue, de l'Égypte, Mohammed Salah qui a pété la forme dans la première partie de saison en Premier League avec des statistiques impressionnantes de ( 16 buts, 9 passes décisives) sera l'atout principal des sextuples champions d'Afrique. Au-delà de la star de Liverpool, la nation de l'Afrique du Nord peut compter sur les qualités de passes du sociétaire d'Arsenal, Mohammed Elneny dans l'entre jeu sans occulter le défenseur Ahmed Hegazy. Les Pharaons, rencontreront, le Nigeria le 11 janvier et la Guinée-Bissau le 15 à Garoua, puis le Soudan le 19 à Yaoundé.

La liste de l'Égypte pour la CAN:

Gardiens de but (4): Mohamed el-Shennawi (Al-Ahly/EGY), Mohamed Abou Gabal (Zamalek/EGY), Mohamed Sobhi (Pharco/EGY), Mohamed Gad (ENPPI/EGY)

Défenseurs (8): Akram Tawfik (Al-Ahly/EGY), Omar Kamal Abdel Wahed (Future/EGY), Ahmed Hegazy (Ittihad Jeddah/KSA), Mahmoud Hamdy El Wensh (Zamalek/EGY), Ayman Ashraf (Al-Ahly/EGY), Ahmed Abou El Fotouh (Zamalek/EGY), Mohamed Abd El Moneim (Future/EGY), Mahmoud Alaa (Zamalek/EGY)

Milieux de terrain (7): Amr Al Suleya (Al-Ahly/EGY), Hamdi Fathi (Al-Ahly/EGY), Emam Ashour (Zamalek/EGY), Abdallah Saïd (Pyramids/EGY), Mohamed Elneny (Arsenal/ENG), Ahmed Sayed " Zizo " (Zamalek/EGY), Mohanad Lasheen (El Gaish/EGY)

Attaquants (6): Omar Marmoush (Stuttgart/GER), Mohamed Sherif (Al-Ahly/EGY), Mostafa Mohamed (Galatasaray/TUR), Mohamed Salah (Liverpool/ENG), Mahmoud Hassan " Trézéguet " (Aston villa/ENG), Ramadan Sobhi (Pyramids/EGY)

Le Nigeria, un ogre ambitieux

S'il y a bien un principal adversaire pour l'Égypte dans cette poule G, c'est bien évidemment les Super Eagles du Nigeria. Disparu des radars après sa victoire en 2013 en ratant les éditions de 2015, 2017, le Nigeria avait retrouvé des couleurs lors de la dernière édition en Égypte en se hissant en demi-finale, écarté par l'Algérie. Même s'ils on subi une défaite historique face à la Centrafrique(1-0) en éliminatoires de la Coupe du Monde, ce qui avait précipité le limogeage contre toute attente à un mois de la compétition, de leur désormais ex sélectionneur, Gernot Rohr, les Super Eagles ne sont pas prêts de renoncer à leurs envies de continuer sur la bonne lancée de leur dernière participation. Puissance athlétique et physique couplé de qualité technique individuelle, tels sont les préceptes du football nigérian et les poulains du nouveau sélectionneur Augustine Eguavon( ex international) vont garder sans doute cette identité qui a fait leur force d'antan avec 3 trophées remportés (1980, 1994, 2013). Cette sélection nigériane qui va se présenter au Cameroun pour ce tournoi est un mélange de riguosité défensive incarnée par William Trust Ekong, de créativité portée par le milieu de terrain de Leicester, Wilfried Ndidi et de puissance offensive portée par le tandem de feu : Keleishi Iheanacho et du buteur du Napoli, Victor Osihmen. Le Nigéria affronte l'Egypte le 11 janvier pour son entrée en lice avant de défier le Soudan le 15 janvier et la Guinée Bissau le 19 janvier.

Liste des 29 joueurs nigérians

Gardiens de but : Francis Uzoho (AC Omonia, Chypre) ; John Noble (Enyimba FC) ; Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs, Afrique du Sud) ; Maduka Okoye (Sparta Rotterdam, Pays-Bas)

Défenseurs : Chidozie Awaziem (Alanyaspor FC, Turquie) ; Kenneth Omeruo (CD Leganes, Espagne) ; Leon Balogun (Glasgow Rangers, Écosse); William Ekong (Watford FC, Angleterre) ; Olaoluwa Aina (Torino FC, Italie) ; Jamilu Collins (SC Padeborn 07, Allemagne) ; Abdullahi Shehu (AC Omonia, Chypre) ; Zaidu Sanusi (FC Porto, Portugal) ; Olisa Ndah (Orlando Pirates, Afrique du Sud)

Milieu de terrain : Frank Onyeka (Brentford FC, Angleterre) ; Joseph Ayodele-Aribo (Galsgow Rangers, Écosse) ; Wilfred Ndidi (Leicester City, Angleterre) ; Chidera Ejuke (CSKA Moscou, Russie) ; Kelechi Nwakali (SD Huesca, Espagne)

Attaquants : Ahmed Musa (Fatih Karagumruk, Turquie) ; Samuel Chukwueze (Villarreal FC, Espagne) ; Victor Osimhen (Napoli FC, Italie) ; Moïse Simon (FC Nantes, France) ; Sadiq Umar (UD Almeria, Espagne) ; Taiwo Awoniyi (Union Berlin, Allemagne) ; Odion Jude Ighalo (Al-Shabab Riyad, Arabie Saoudite) ; Alex Iwobi (Everton FC, Angleterre) ; Kelechi Iheanacho (Leicester City, Angleterre) ; Emmanuel Dennis (Watford FC, Angleterre).

Les Djurtus de la Guinée Bissau, en quête d'un exploit retentissant

Depuis leur première participation en 2017, les Djurtus s'inscrivent dans une régularité perceptible en terme de participation à la plus prestigieuse compétition du continent. Au Cameroun, la sélection Bissau guinéenne sera à son 3 éme essaie consécutif à la CAN. Amenés par leur sélectionneur expérimenté, Baciro Candé, les tricolores entendent créer la sensation de se hisser pour la première fois au deuxième tour de la compétition surtout après avoir effectué une campagne de qualification de haute facture en terminant leader de sa poule. Pour réaliser un exploit retentissant à cette 33 éme édition de la CAN, le sélectionneur local a fait confiance aux cadres de la sélection notamment le défenseur de Moreinense au Portugal, Manconi Soriano Mané, du milieu de terrain du Stade de Reims, Moreto Cassama et de l'expérimenté Frédéric Mendy. Présent aux deux premières CAN des Djurtus, ce dernier qui évolue désormais au Vitoria Setubal au Portugal est la tête de gondole de la sélection. Longiligne attaquant, Fréderic Mendy a des qualités athlétiques hors-pair qui peuvent apporter énormément à son équipe. La Guinée Bissau entame sa compétition le 11 janvier face au Soudan. Elle sera face à l'Égypte le 15 janvier avant de rencontrer le Nigeria le 19 janvier.

Les 24 Djurtus :

Gardiens de but : Jonas Mendes (Beira Mar, Portugal), Maurice Gomis (Ayia Napa FC, Chypre), Manuel Mama Samba Baldé (Vizela, Portugal).

Défenseurs : Eulanio Chipela Gomes (FC Porto, Portugal), Fali Candé (Portimonense, Portugal), Manconi Soriano Mané (Moreirense, Portugal), Ladislau Leonel Ucha Alves (Marihense, Portugal), Aurisio Saliu Junior (Vilafranquence, Portugal), Opa Sangatte (Chateauroux, France), Jefferson Encada (Leixoes, Portugal), Ferdinand Mendy (Alloa Athletic FC, Ecosse).fa fait confin

Milieux de terrain : Judilson Gomes (Monaco, France), Jorge Braima Candé Nougueira (Farense, Portugal), Jaoa Lamine Jaquité (Vilafranquence, Portugal), Moreto Cassama (Reims, France), Alfa Semedo Esteves (Vitoria Guimaraes, Portugal), Panutchi Pereira Camara (Plymouth Argyle, Angleterre).

Attaquants : Mama Samba Baldé (Troyes, France), Piqueti (Al-Shoalah, Arabie Saoudite), Jorge Barbosa Intima (Wisla Plock, Pologne), Mauro Rodrigues Texeira (FC Sion, Suisse), Joseph Mendes (Niort, France), Steve Brahim Omar Ambri (Sochaux, France), Frédéric Mendy (Vitoria Setubal, Portugal).

Le Soudan, un retour à la compétition

Pour la première fois depuis 2012, date à laquelle le Soudan avait participé pour la dernière fois à la CAN et a réussi à se hisser en quarts-de-finale, les Crocodiles seront à ce grand rendez-vous continental au Cameroun. Après une campagne de qualification compliquée, les Crocodiles du Nil sortent d'une Coupe Arabe des Nations difficile, éliminés au premier tour de la compétition. La sélection nationale du Soudan qui a vu le technicien français, Hubert Velud limogé après le fiasco de la Coupe Arabe des Nations va aborder la compétition avec de la volonté et de l'abnégation pour s'offrir un ticket pour le deuxième tour. Pour atteindre cet objectif, le petit poucet de la poule G ne compte pas produire un jeu subversif. Burhan Tiya, le sélectionneur du Soudan qui a fait confiance à 28 joueurs dont la plupart des locaux à l'exception de Mohamed Amin qui évolue en Suède (Motala AIF) et Yasin Hamed en Hongrie (Nyiregyhaza Spartacus). Le Soudan entrera en lice le mardi 11 janvier à la CAN, pour affronter la Guinée-Bissau, avant de jouer le Nigeria (samedi 15 janvier) et l'Égypte (mercredi 19 janvier).

Liste des 28 joueurs convoqués

Gardiens : Ali Abdullah Abou Achrine (Al Hilal Omdurman), Ishag Adam (Al Hilal Omdurman), Mohamed Mustafa (Al Merreikh Omdurman).

Défenseurs : Elsadig Hassan (Al Shorta Qadarif), Amjed Ismael Ahmed Ismail (Al-Ahly Shendi), Salaheldin Nemer (Al Merreikh Omdurman), Mustafa Karshoum (Al Merreikh Omdurman), Mohamed Amin (Motala AIF, Suède), Awad Zayed (Al Ahli Khartoum), Mazin Mohamedein (Khartoum Club), Moaiad Abdeen Maki (Al Amal Atbara).

Milieux : Gomaa Abbas (Al Hilal Omdurman), Mohamed Al Rasheed (Al Merreikh Omdurman), Captain Basheer (Al Amal Atbara), Mustafa Elfadni (Al Hilal Omdurman), Mohamed Elmonzer (Al Hilal Al Obeid), Mohamed Hassouin (Hay Al Wadi), Mohamed Kesra (Hay Al Arab), Walieldin Khedr (Al Hilal Omdurman), Dhiya Mahjoub (Al Merreikh Omdurman), Alsheikh Mohamed (Khartoum Club), Sharif Omar (Al Hilal Al Fasher), Abdelrazig Omer Yagoub (Al Hilal Omdurman), Suliman Zakaria (Hay Al Arab) .

Attaquants : Mohamed Abdelrahman (Al Hilal Omdurman), Musab Ahmed (Al Hilal Al Obeid), Yasin Hamed (Nyiregyhaza Spartacus, Hongrie), Algozoli Nooh (Al Merreikh Omdurman) .