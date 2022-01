Afrique: Football - Pro League sanctions - Disciples et CFFA crient au scandale

Coup de tonnerre au sein du petit monde du football avec les lourdes sanctions infligées à plusieurs clubs par Pro League. Des sanctions qu'on a du mal à expliquer, notamment cette amende de 500 000 ariary infligée au Centre de Formation de Football Andoharanofotsy.

En quoi notre club est-il responsable de la sécurité dans l'enceinte du stade ? se demande le président Tota Henintsoa Rakotoarimanana dont la casquette de président de la Ligue d'Analamanga le met en position de force car il n'a jamais sanctionné un club pour une question de sécurité.

Il se demande si on ferait mieux de retirer l'organisation de cette compétition qui est non conforme aux règlements des compétitions de la FMF. " Mandater ne signifie pas avoir tous les droits ", martèle-t-il.

Un ton de dépit également adopté par Disciples FC qui ne comprend pas pourquoi avoir sanctionné l'arbitre du match avec le 3FB, Jasmin Ralainirokotsara, et maintenir le score pourtant né d'un véritable vol du directeur de la rencontre.

Et ce n'est pas tout car l'international Lalaina Manampisoa, suspendu pour 6 mois, nie en bloc toutes les accusations en disant qu'il était plus une victime notamment des agressions verbales de cet arbitre tuléarois.

Dans la foulée,Tia Kitra fut également averti pour n'avoir pas fait le nécessaire pour que Fosa Juniors puisse s'entraîner au Stadium Barikadimy.

Last but not least, Elgeco Plus a écopé d'une amende d'un million d'ariary pour manquement au niveau de la sécurité des officiels. Son animateur Ronaldo connu pour sa grande gueule est interdit de stade pour trois journées. Une sanction justifiée quand on sait que l'homme est coutumier des faits, notamment des incitations à la haine, menace et provocation.