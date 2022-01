Sénégal: Rapport du centre de suivi écologique - Péril sur l'environnement

Le Centre de Suivi Ecologique (CSE) a présenté son Rapport sur l'Etat de l'Environnement au Sénégal (REE), édition 2020, le quatrième du genre, après ceux de 2005, 2010 et 2015. Il ressort de cette étude prospective, réalisée tous les 5 ans, un tableau peu reluisant de la situation de l'environnement due à la conjugaison de plusieurs facteurs.

Exploitation future du pétrole et du gaz : Un coup de plus porté à l'environnement

L'exploitation future du pétrole et du gaz conduira à des impacts négatifs sur l'environnement au Sénégal. Le constat est fait par le Rapport 2020 sur l'Etat de l'Environnement au Sénégal, réalisé par le Centre de Suivi Ecologique (CSE) et publié hier, vendredi 7 janvier.

"Le Sénégal se situe dans un contexte où le développement des projets gaziers et pétroliers offshore est en pleine expansion. Cela présente sans doute des risques environnementaux et socioéconomiques non négligeables", décèle le Rapport 2020 sur l'Etat de l'Environnement au Sénégal (REE) du Centre de Suivi Ecologique (CSE). En effet, précise le document, "les déversements d'hydrocarbures peuvent avoir des répercussions sérieuses sur l'environnement marin, tant par engluement physique que par toxicité".

Le rapport précise aussi que la sévérité de l'impact dépend généralement de la quantité et du type d'hydrocarbure déversé, des conditions ambiantes, ainsi que de la sensibilité aux hydrocarbures des organismes touchés et de leurs habitats. Les impacts potentiels notés sont liés, de manière succincte, aux activités sismiques, aux forages pétroliers et déversements et aux activités pétrolières. Les équipements de production d'énergie pour les installations situées à terre sont à proximité des récepteurs et ont un impact plus direct sur l'environnement entourant le site.

Par ailleurs, le forage de puits nécessite l'utilisation de machines volumineuses et lourdes alimentées par des générateurs, et le forage fonctionne généralement en continu sur une période de temps entraînant une pollution sonore et lumineuse. Des incidents comme des explosions de puits peuvent se produire pendant le forage et ont un effet négatif immédiat sur l'environnement et les zones environnantes, notamment une pollution des eaux souterraines, des déversements de pétrole dans les plans d'eau de surface et des rejets de gaz dans l'air.

Il faut également noter que les activités de construction d'une plateforme de puits impliqueraient des travaux d'excavation des revêtements et des installations de soutien telles que les routes, pipelines et installations de stockage. Ces activités auront une incidence sur la localité en raison de l'exposition des terres. Le site est de nature industrielle, avec des mouvements continus de véhicules et de construction contribuant aux perturbations et aux impacts potentiels sur la faune, la flore et les communautés.

Les autres aspects environnementaux, qui diffèrent à terre des activités conduites en mer, sont associés à l'occupation des sols, à la localisation des puits par rapport à l'environnement bâti, et à l'utilisation des ressources en eau. A côté, il y a aussi le risque de pollution causée par l'usage des énergies. Le rapport signale qu'entre 2015 et 2030, les capacités de production en électricité vont augmenter de 355,3%, entraînant un accroissement des émissions de CO2 de 366,4%. Cette forte augmentation des émissions est provoquée par l'accroissement de la demande. L'essentiel des nouvelles capacités de production repose sur la combustion d'énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon) dont la part, dans le total des capacités de production électrique, passera de 89% à 96% entre 2015 et 2030.

Par ailleurs, il est aussi indiqué que le Sénégal a actuellement recours au charbon, alors qu'il n'était pas utilisé pour la production électrique en 2015 ; le charbon représentera 51% du total des capacités en 2030.

Risques industriels et technologiques : Les régions de Dakar, Thiès, Kédougou et Matam, des poudrières

Le CSE rappelle que la région de Dakar est la plus exposée aux rejets industriels et technologiques, à cause de la forte concentration d'industries, notamment chimiques (Senchim à Thiaroye sur Mer, ICS et SAR à Mbao, Sococim à Rufisque... ), de centrales thermiques (Kounoune, Cap des Biches, Bel-Air) et à charbon (Sendou/Bargny). Elle est suivie par les régions de Thiès avec les industries d'extraction de calcaire (les cimenteries du Sahel et de Dangote), et chimiques (ICS Mboro et Taïba). Les industries d'exploitation des mines aurifères à Sabodala constituent également des menaces pour la région de Kédougou. A Matam, l'exploitation des mines de phosphate de Ndendory est nuisible à l'environnement.

Il est aussi signalé que la vulnérabilité face aux risques industriels est renforcée par l'absence de périmètres de sécurité, le non-respect des normes de manipulation et de transport de produits chimiques et d'hydrocarbures, l'absence d'études de dangers relatives à chaque établissement classé, la vétusté des équipements industriels et l'insécurité au travail. Les régions de Sédhiou, Kolda, Kaffrine et Diourbel sont les moins exposées, du fait de leur faible niveau d'industrialisation et de l'absence de mines extractives.

L'autre problème que les villes devront gérer, c'est la gestion des déchets. Il est établi, selon le CSE que la population sénégalaise devrait atteindre environ 21 millions d'ici à 2030. Et, compte tenu de ces projections démographiques et des prévisions de croissance économique, la production de déchets devrait donc augmenter significativement.

Or, actuellement, il y a un déficit important de structures pour la collecte des ordures ménagères et le système d'assainissement urbain est peu performant. Cela pose des problèmes sanitaires et accentue les différentes pressions sur l'environnement. Seuls 13% des ménages sont raccordés à un réseau d'assainissement collectif (l'égout), 46% sont connectés à des fosses septiques individuelles, tandis que 38% ne disposent d'aucun système d'évacuation et de collecte des eaux usées. Dans le monde rural, la connexion au réseau d'assainissement est inexistante.

Prévision à l'horizon 2035 : Hausse des températures et baisse de la pluviométrie

L'étude du Centre de Suivi Ecologique (CSE) prévoit, selon des projections climatiques du Laboratoire de Physique de l'Atmosphère et de l'Océan (LPASOF) et l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de Météorologie (ANACIM), dans le cadre de la Contribution dé- terminée au niveau national (CDN), prévoient également une augmentation et une forte variabilité interannuelle des températures à l'horizon 2035. Cette hausse comprise entre 1 et 1,8°C sera plus marquée au Nord, au Sud-est et à l'Ouest du pays.

Pour le Centre de Suivi Ecologique, cela montre que le Sénégal pourrait faire face à une augmentation d'événements extrêmes tels que les vagues de chaleur. Par ailleurs, les prévisions font aussi état d'une baisse de la pluviométrie comme une conséquence des changements climatiques, à l'horizon 2035. Le nombre de jours de pluie risque également de diminuer, avec comme corollaire une raréfaction des fortes pluies au Nord-ouest et plus de pluies extrêmes (dépassant le 95ème percentile) au Sud-ouest.

Erosion côtière : Une menace de plus en plus croissante

Le CSE, citant une projection de la Banque mondiale en 2100, averti que la plupart des zones littorales, comme Yenne Tode, seront menacées en cas d'ondes de tempête occasionnelles. Dans le cas de la ville de Saint-Louis, et selon toujours les prévisions de la Banque mondiale, la zone exposée aux inondations par la montée du niveau de la mer sera limitée au Nord de la ville et au bord de la rivière Salow, en 2050.

L'étude montre également que la vulnérabilité des zones côtières et des terres situées le long du fleuve Sénégal, face aux inondations, est devenue plus intense. Il y a aussi le fait que la région côtière abrite plus de la moitié de la population qui y exerce des activités de diverses natures. Cela constitue également une forte pression qui contribue, de façon significative, à la fragilisation du littoral et à la pollution des eaux côtières. De même, les infrastructures construites sur le littoral, pour des besoins différents, participent pour certaines, à protéger le littoral et pour d'autres à favoriser l'érosion côtière en déséquilibrant la dynamique littorale. Les pressions et les activités humaines sur le littoral sont aujourd'hui encore accentuées par les changements climatiques.

Conséquences des activités anthropiques : Perte continue de la biodiversité

Les pressions notées sur la biodiversité au Sénégal, au regard des ressources importantes qu'elle procure, ont entrainé son érosion progressive. Malgré l'absence d'une évaluation scientifique globale de la dynamique des écosystèmes et des espèces, la plupart des écosystèmes et des espèces souffrent de dégradation relativement élevé, note le quatrième Rapport sur l'Etat de l'Environnement (REE - édition 2020) du Centre de Suivi Ecologique rendu public hier, vendredi 7 janvier 2022, par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les superficies forestières sont passées de 9.348.000 ha en 1990 à 8.273.000 ha en 2015.

La superficie a continué à baisser avec 8.188.160 ha en 2017. Le taux annuel de changement de la superficie forestière de 2016 à 2019 est de 0,49. La superficie des forets a diminué d'environ 6,9% entre 2001 et 2016. La dégradation se poursuit et affecte même des sites sacrés. Les principales causes de perte de biodiversité sont liées aux activités anthropiques notamment l'exploitation frauduleuse et abusive des ressources biologiques, les activités agro-sylvo-pastorales, les feux de brousse, la pression démographique, entre autres. Le Rapport du CSE annonce que le réchauffement de la planète, dû aux changements climatiques, pourrait entrainer une élévation du niveau de la mer de 20 cm en 2030 et de 80 cm en 2080.

Les impacts sur le littoral sénégalais seront grandement exacerbés par la combinaison de l'élévation du niveau de la mer avec la prévision de diminution des précipitations, l'urbanisation croissante et les risques actuels des crues des fleuves, entre autres. A cela s'ajoute la fermeture actuelle de la brèche de Saint-Louis. Cette fermeture empêchera une communication entre le fleuve Sénégal et l'océan atlantique et aura comme conséquence directe, une réapparition des risques d'inondation d'origine fluviale au niveau des quartiers de la commune de Saint-Louis.

Ressource en eau : Une revalorisation insuffisante

Le Rapport 2020 sur l'Eta de l'Environnement au Sénégal (REE) étude du CSE montre que le cumul des prélèvements sur les ressources en eau de surface et souterraine est d'un peu moins de 3 milliards de m³/an ; soit près de 12% de l'ensemble des ressources renouvelables par an. Cette situation montre qu'au Sénégal, la question de la disponibilité des ressources en eau ne se pose pas, mais plutôt les difficultés liées à leur mobilisation. A cet effet, il faudra, recommande le CSE, une plus grande capacité de mobilisation des ressources pour une meilleure satisfaction des besoins des populations et des actions de développement, une plus grande capacité de valorisation des eaux de ruissellement et un traitement et une réutilisation des eaux usées.