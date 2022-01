Afrique: CAN Total Énergies 2021 - Bidoung Mkpatt confisque 30 000 billets pour les militants du Rdpc

Selon des éléments probants et des sources concordantes, le ministre camerounais des Arts et de la Culture ( Minac), Pierre Ismaël Bidoung Mkpatt, a confisqué 30 000 billets du match d'ouverture de la 33 ème Coupe d'Afrique des Nations ( CAN) de football du dimanche, 09 janvier 2022.

Plus exactement, il est chargé de l'organisation des actes d'allégeance à Paul Biya par les militants de son parti, lors du match d'ouverture de ce dimanche. Sont impliqués dans cette organisation, les universités de Yaoundé I et II dont les délégués de classe, facultés et grandes écoles confondues, les membres des Associations des susdites universités. C'est ainsi que des milliers de billets ont été distribués aux étudiants, hier, vendredi, 07 janvier 2022. Ces derniers devront aussi percevoir une somme d'argent variant entre 1500 et 2500 francs CFA. L'on sait donc déjà pourquoi les billets du 1er match de la CAN 2021 sont très rares.

Ce match inaugural va opposer le Cameroun, pays organisateur, aux Étalons du Burkina Faso. Ce sera à 17 heures locales, au stade d'Olembé à Yaoundé la capitale politique du Cameroun. Et pour ce match d'ouverture, le Minac est accusé d'avoir réquisitionné 30 000 billets pour les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( Rdpc), et les étudiants des deux universités d'État de la capitale. Ces derniers, nous apprend-on, auront pour rôle d'applaudir à rompre, Paul Biya le président de la République du Cameroun. Le chef de l'État camerounais est très attendu à ce match d'ouverture. Ce vendredi, 07 janvier, Monsieur Bidoung Mkpatt a tenu une réunion dans ses services, avec plusieurs jeunes impliqués. La concertation a pris fin très tard en fin d'après-midi, vers 23 heures.

Plusieurs signaux annoncent la présence du chef de l'État au match d'ouverture de la 33 ème édition de la CAN : la Garde présidentielle assiège le stade depuis plusieurs jours, et travaille aux répétitions pour les honneurs militaires.