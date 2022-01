Afrique: CAN "Cameroun 2021" - C'est parti pour la grande messe !

A partir de ce dimanche, le football africain sera en fête avec la 33e Coupe d'Afrique des nations qui se joue du 9 janvier au 6 février prochain au Cameroun. Vingt-quatre nations seront sur la grille de départ de cette CAN pour succéder à l'Algérie. Le coup d'envoi sera donné, ce dimanche 9 janvier, avec le match d'ouverture qui oppose le Cameroun, pays hôte, au Burkina Faso, En quête d'un premier sacre, le Sénégal qui entre en lice lundi contre le Zimbabwe figure parmi les grands favoris de cette grande messe.

Championne en titre, l'Algérie est désignée comme l'un des grands prétendants à sa succession après avoir survolé les éliminatoires mais surtout pour être restée sur une série de 33 matches d'invincibilité toutes compétitions confondues. Les Fenecs ont fini d'annoncer la couleur sans ces joueurs évoluant en Europe, en remportant la Coupe arabe au Qatar. Au niveau palmarès, les Algériens sont aujourd'hui à deux sacres à côté de la République démocratique du Congo (RDC), et la Côte d'Ivoire. Les hommes de Belmadi vont croiser la Côte d'Ivoire (2 trophées), la Guinée Equatoriale et la Sierra Léone.

Finalistes en 2019 en Égypte où il s'était incliné face à l'Algérie, le Sénégal effectue son retour avec le costume de favori. Avec le statut de première nation africaine dans le classement Fifa, les Lions seront en quête d'un premier trophée de leur histoire et miseront sur la qualité de leur effectif où l'on retrouve Édouard Mendy actuellement un des meilleurs gardiens africains, Sadio Mané, ou encore Kalidou Koulibaly. Les Lions disputeront dans leur groupe le derby avec le Syli National de Guinée. Les deux équipes seront accompagnées par deux équipes de l'Afrique australe notamment le Zimbabwe et le Malawi considérés comme les outsiders du groupe.

Quintuples vainqueurs de l'épreuve, les " Lions indomptables " du Cameroun auront également un statut à assumer. Sous la direction du sélectionneur portugais Antonio Conceiçao, ils seront les super favoris. Les Camerounais qui bénéficieront de l'avantage d'évoluer devant leur public, partagent le groupe A avec le Burkina Faso, le Cap Vert et l'Ethiopie (1 sacre), la grande surprise des éliminatoires. Dans le groupe C, le Maroc qui a remporté une fois le sacre africain va défier le Ghana (4 fois vainqueur de la CAN), le Gabon et les Comores. Avec ses sept trophées, dont trois fois d'affilée en 2006, 2008 et 2010, l'Égypte évoluera dans le groupe D à côté du Nigéria (sacré à trois reprises), la Guinée Bissau et le Soudan (1 fois vainqueur du trophée).

Et enfin, le groupe F sera composé du Mali, de la Tunisie (1 trophée), de la Gambie et de la Mauritanie. A noter que les deux meilleures équipes de chaque groupe, et ainsi que 4 meilleurs troisièmes seront retenues pour les 8e de finale.