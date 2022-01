Sénégal: Campagne électorale pour les locales du 23 janvier - Top, c'est parti !

La campagne électorale pour les élections municipales et départementales du 23 janvier prochain a démarré officiellement ce samedi 8 janvier, depuis minuit, sur l'étendue du territoire national. A Dakar, la plupart des candidats engagés dans la course au fauteuil de maire de la ville ont prévu de consacrer ce premier week-end de campagne par des caravanes et autres visites de proximité.

Soham El Wardini donne rendez-vous terrain de football de Sacré-Cœur 1 pour son bilan

Mairesse sortante de la ville de Dakar, Soham El Wardini, ouvrira sa campagne par un meeting chez son compagnon dans Taxawu Ndakaru et exchallenger dans la course à la candidature pour la tête de liste de la coalition Yewwi askan wi, Barthélémy Toye Dias. En effet, c'est au terrain de football de Sacré Cœur 1 non loin de l'école de formation en management "BEM" que l'ancien Premier adjoint au maire de Dakar a prévu de faire sa première apparition publique dans le cadre de cette campagne électorale. Lors de cette première sortie, la tête de liste de l'Union citoyenne Bunt-bi va dé- fendre son bilan des trois années d'exercice en tant que première femme maire de la capitale, à la suite de la révocation par décret présidentiel signé le 31 aout 2018 dernier de Khalifa Ababacar Sall dans la foulée de la confirmation de sa condamnation à cinq ans de prison pour escroquerie sur les deniers publics par la Cour d'appel de Dakar dans l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar.

Doudou Wade met le focus sur des rencontres de proximité avec des habitants de grand Médine, Yoff et des travailleurs de la Sodida

Outre la mairesse sortante de Dakar, Amadou Moustapha Wade dit " Doudou Wade ", candidat tête de liste de la coalition Wallu Sénégal constituée par des formations politiques dont le Parti démocratique sé- négalais (PDS), le Congrès de la renaissance démocratique, l'AJ/PADS pour ne citer que celles-là, sera également sur le terrain lors de cette première journée de campagne. Au menu de son programme, des rencontres avec des travailleurs de la Sodida mais aussi avec des habitants de Grand Médine et un rassemblement sur le rond-point de la commune de Yoff suivi des visites de proximité dans ce fief de l'un de ses concurrents en l'occurrence le candidat de la coalition au pouvoir, Abdoulaye Diouf Sarr. Et le mardi 11 janvier, est prévue une rencontre de présentation du programme de la tête de liste de la coalition Wallu à la permanence nationale du Parti démocratique sénégalais Mamadou Lamine Badji sise sur la VDN (voie de dégagement du nord).

Abdoulaye Diouf Sarr, une caravane et des rassemblements aux parcelles et à castor

Préféré par le chef de l'Etat pour défendre les couleurs de la coalition majoritaire au pouvoir, Benno Bokk Yaakaar dans la capitale au détriment de son camarade de parti et éternel rival à Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr par ailleurs ministre de la Santé et maire sortant de la commune de Yoff, le seul rescapé de la razzia du leader de la coalition Taxawu Dakar, Khalifa Ababacar Sall sur la capitale lors des élections municipales de 2014, a prévu de frapper fort lors de ces deux premières journées de campagne. En effet, au menu de son programme, est inscrite une caravane dans les dix-neuf communes du dé- partement de Dakar le samedi 08 janvier et le dimanche 09 janvier 2022.

Pour la journée de ce samedi 8 janvier, le candidat tête de liste de la coalition au pouvoir, Abdoulaye Diouf Sarr, va dé- marrer sa caravane au siège national de l'Apr sis à Mermoz et sillonner sept communes pour terminer par un grand rassemblement au Stade municipal des Parcelles assainies. Les communes qui seront visitées lors de cette première journée sont : Mermoz- Sacré Cœur, Ouakam, Ngor, Yoff, Patte d'oie, Grand Yoff. Le dimanche 9 janvier, ce sera au tour du restant des communes de la capitale de recevoir la caravane du ministre-maire sortant de la commune de Yoff qui prendra départ comme la veille au siège du parti au pouvoir, l'Apr pour terminer par un rassemblement au terrain de Castor dans la commune de Castor Dieuppeul Derklé. La liste des communes qui seront visitées lors de cette deuxième journée de caravane sont : Plateau, Grand Dakar, Fann point E, Fass Colobane, Medina, Hann Bel Air, Hlm, Grand Dakar, Biscuiterie, Liberté.

Barthélémy Dias, livre son bilan et reprend son "dox mbokkou" dans les communes des Hlm, Biscuiterie et Grand-Dakar

Pour sa part, Barthélémy Toye Dias, tête de liste de la coalition Yewwi askan wi pour la ville de Dakar a prévu deux activités dont l'une le matin et l'autre l'après-midi. La première est un panel de partage et d'échange sur le bilan de ses réalisations à la tête de la Commune de Mermoz-Sacré cœur au cours des sept années de son deuxième mandat de maire. Le soir, l'ancien responsable des jeunesses socialistes sera sur le terrain pour communier avec les populations des communes des Hlm, Biscuiterie, Grand Dakar à travers une caravane qui partira des Hlm pour se terminer à Mermoz.

Mohamet Massamba Sèye, à l'écoute des habitants de la commune des Hlm

Repêché par la Cour d'appel de Dakar, Mohamet Massamba Sèye, 7ème candidat en liste pour le fauteuil de la ville de Dakar sera également dans la partie lors de cette première journée de campagne électorale. Tête de liste de la coalition Jammi Sénégal, Mohamet Massamba Sèye va consacrer cette première journée à sa commune des HLM. Au programme, plusieurs activités sont prévues dont un Sargal, une caravane dans certains quartiers et des visites de proximité toujours dans la Commune. Pour les deux candidats têtes de listes pour la ville de Dakar restant en l'occurrence, Pape Diop, candidat de Bokk gis gis et Mame Mbaye Niang, candidat de la coalition Sénégal 2035, nos efforts auprès de leurs responsables de communication pour obtenir leur planning de campagne sont restés vains.