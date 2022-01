Congo-Brazzaville: Maniema Union - Dauda lupembe limogé

L'entraiîneur Dauda Lupembe ne fait plus partie du Maniema Union. Lui et toute son équipe ont été virés, suite à l'élimination du club au premier tour préliminaire de la Ligue des champions et en Coupe de la Confédération.

La direction de Maniema Union a décidé, le 7 janvier, du limogeage de l'entraîneur Dauda Lupembe, et son adjoint Guy Lusadisu. La décision tombe alors que le technicien congolais, également sélectionneur adjoint des Léopards de la République démocratique du Congo, séjournait en Egypte, à la tête d'une sélection composée de joueurs évoluant au pays, en Tanzanie et au Maghreb, dans le cadre d'un stage.

Dauda Lupembe a été viré, apprend-on, à cause de l'élimination du club de Kindu, dans la province du Maniema, au premier tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique (débarqué par Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud), et aux barrages de la Coupe de la Confédération après avoir été déversé à ce niveau de la compétition (sorti de la course par Pyramids FC d'Egypte). C'est en août 2020 qu'il est arrivé à la tête du staff technique des Unionistes par un contrat d'objectifs.

Son haut fait d'armes, c'est d'avoir réussi à emmener Maniema Union, pour la première fois de l'histoire de ce club, en Ligue des champions. Mais en fait, le club a profité de la décision de la Fédération congolaise de football association (Fécofa) qui sanctionnait V.Club, mais une décision annulée bien plus tard par le Tribunal arbitral du sport. Dans le classement revisité, Maniema Union a fini troisième à la 26e édition du Championnat de la Ligue nationale de football 1. Le club avait donc profité de la décision inadaptée de la Fécofa pour finir deuxième au classement, position qualificative pour la Ligue des champions.

Dauda Lupembe s'en va, laissant le club dans le top 5 au classement provisoire du championnat national. Maniema Union est actuellement quatrième, avec vingt-cinq points glanés en treize matches. Parmi des noms cités pour reprendre son tablier, il y a celui du Congolais de Brazzaville, Isaac Ngata, et d'Otis Ngoma, tous deux, anciens coachs du Daring Club Motema Pembe de Kinshasa.