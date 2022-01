Sénégal: Ligue 1 pro - 8e journée : Gorée espère briser la malédiction face à Génération Foot

C'est reparti pour un tour du championnat de Ligue 1 Pro. Des affiches des plus alléchantes mais surtout des plus indécises seront au menu de ce week-end coïncidant avec la 8e journée de Ligue 1.

Tenu en échec 1-1 lors de la précédente journée alors qu'il avait la possibilité de s'emparer de la place de leader en cas de victoire, le Casa Sports (2e, 13pts) est attendu pour se relancer à domicile devant l'As Pikine (13, 6pts). Son adversaire n'est pas au mieux de sa forme habituelle puisque les banlieusards ne se sont imposés qu'une seule fois cette saison et un succès serait le bienvenu pour s'éloigner de la zone dangereuse.

Au même moment, le leader, Jaraaf (1e, 13pts) tentera de conserver cette place tant convoitée lors de la réception de la lanterne rouge, le Ndiambour de Louga (14e, 5pts). Ce duel des extrêmes s'annonce des plus déséquilibrés sur le papier mais attention tout de même à des Lougatois acculés, qui sont dos au mur et qui ont un besoin urgent d'engranger des points au risque de se faire largués dans la course au maintien.

Cette lutte engage aussi l'As Pikine (13e, 6pts) qui accueille le Cneps Excellence (9e, 8pts). Et pourtant, à pareille période de l'année dernière, Pikine occupait la première place au classement et avait le statut de meilleure attaque de la ligue. Mais le début de cette nouvelle saison n'est pas du tout fameux et les banlieusards devraient s'attendre à disputer un sacré duel contre la formation nichée à Thiès.

Mais, malgré ses difficultés, Pikine est toujours dangereuse lorsqu'elle évolue chez elle. Surprise à domicile par le Jaraaf 1-0, l'Us Gorée (7e, 9pts) ira défier Génération Foot (8e, 9pts) dans son antre. La formation insulaire ne garde pas de bons souvenirs de ses voyages à Déni Birame Ndao puisqu'elle est toujours repartie avec une défaite avec parfois des scores fleuves.

Espérons qu'elle puisse briser cette mauvaise série en cours. Le champion du Sénégal en titre, Teungueth Fc (3e, 11pts), se déplacera, quant à lui, sur la Petite Côte pour y défier Mbour Petite Côte (10, 8pts) alors que la Linguère de Saint-Louis (6e, 10pts) accueille Diambars (11e, 7pts).

Programme de la 8e journée Ligue 1 Pro :

Vendredi 07 janvier 2022 :

16h30 : Dakar Sacré-Cœur-Guédiawaye Fc : stade Amadou Barry

Samedi 08 janvier 2022 :

16h00 : Génération Foot-Us Gorée : stade Djibril Diagne

16h30 : As Pikine-Cneps Excellence : stade Alassane Djigo

16h30 : Casa Sports-As Douanes : stade Aline Sitoe Diatta

16h30 : Jaraaf-Ndiambour : stade Iba Mar Diop

16h30 : Mbour Petite Côte-Teungueth Fc : stade Maniang Soumaré

16h30 : Linguère-Diambars : stade Mawade Wade