Tunisie: Dernier bilan énergétique tunisien - Hausse de 6% de la demande en énergie primaire

Selon le dernier bulletin de conjoncture énergétique de l'Observatoire national de l'énergie et des mines (Onem), relevant du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, la production nationale de pétrole brut s'est située à 1.600 mille tonnes, à fin octobre 2021, soit une hausse de 25% par rapport à fin octobre 2020, et ce, grâce à l'apport du champ Halk El Manzel, qui est entré en production, en janvier 2021, et du champ Nawara.

Les ressources en énergie primaire se sont situées à 4.3 Mtep à fin octobre 2021, soit ainsi une hausse par rapport à la même période de l'année précédente de 34%. Cette hausse est due à l'augmentation de la production nationale du pétrole, du gaz et aussi de la redevance du passage du gaz algérien, qui a enregistré une hausse de 126% durant les dix premiers mois de 2021 par rapport à la même période de l'année précédente, c'est ce qui ressort du dernier bulletin de conjoncture énergétique de l'Observatoire national de l'énergie et des mines (Onem), relevant du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'énergie, pour le mois d'octobre 2021.

Selon cette même source, les ressources en énergie primaire restent dominées par la production nationale de pétrole et de gaz, qui participent tous les deux à hauteur de 77% de la totalité des ressources d'énergie primaire. La part de la redevance du gaz algérien a presque doublé en l'espace d'un an, sa part est passée de 11% à 19%. La part de l'électricité renouvelable (production Steg uniquement) reste timide et ne représente que 1% des ressources primaires.

La demande en énergie primaire a augmenté de 6% entre les dix premiers mois de 2020 et les dix premiers mois de 2021 pour passer de 7.6 Mtep à 8 Mtep. La demande de gaz naturel a augmenté de 4% et celle des produits pétroliers de 8%.

Le bilan d'énergie primaire fait apparaître, à fin octobre 2021, un déficit de 3.8 Mtep contre un déficit enregistré à fin octobre 2020 de 4.4 Mtep. Le déficit du bilan d'énergie primaire a baissé de 14% à fin octobre 2021 par rapport à fin octobre 2020, cette baisse est due à l'amélioration des ressources d'énergie primaire.

Exportation des produits énergétiques en hausse

Toujours selon le rapport de l'Onem, les exportations des produits énergétiques ont enregistré une hausse en valeur de 116% accompagnée par une hausse des importations en valeur de 33%. Le déficit de la balance commerciale énergétique est passé de 4.014 MD, durant les dix premiers mois de 2020, à 4.278 MD, durant les dix premiers mois de 2021, soit une hausse de 7%.

Il est à signaler que les échanges commerciaux dans le secteur de l'énergie sont sensibles à trois facteurs, à savoir les quantités échangées, le taux de change (dollar-dinar) et les cours du Brent. Les importations des produits pétroliers ont augmenté par rapport à la même période de 48% en valeur.

Pour ce qui est des hydrocarbures, la production nationale de pétrole brut s'est située à 1.600 kt, à fin octobre 2021, enregistrant ainsi une hausse de 25% par rapport à fin octobre 2020. L'apport du champ "Halk El Manzel", qui vient d'entrer en production en janvier 2021, et du champ "Nawara" ont compensé la baisse de la production enregistrée dans plusieurs champs, à savoir "Hasdrubal" (-30%), "Baraka" (-23%), "Frani-Bag Tarfa" (-29), "Gherib" (-29%), "Cercina" (-5%) et "Miskar" (-8%). En revanche, d'autres champs ont enregistré une amélioration de production, à savoir "Nawara" (+247%), "El Hajeb-Guebiba" (+42%), "Adam" (+35%), "Ashtart" (+2%) et "M.L.D" (+16%). La moyenne journalière de la production de pétrole est passée de 32.6 mille barils par jour, à fin octobre 2020, à 40.3 mille barils/j, à fin octobre 2021.

Les ressources en gaz naturel ont atteint 2.443 ktep à fin octobre 2021, enregistrant ainsi une augmentation de 44% par rapport à la même période de l'année précédente, et ce, grâce à l'apport du champ "Nawara", qui a pu compenser la baisse de la production dans les autres champs et l'augmentation de la redevance sur le transit du gaz algérien de 126%. La production du gaz commercial sec a augmenté, en effet, de 22%.

Importation de gaz naturel

Les achats de gaz algérien ont baissé de 22%, entre fin octobre 2020 et fin octobre 2021, pour se situer à 1.917 ktep, grâce à la hausse de la production nationale et de la redevance sur le passage du gaz algérien, et ce, malgré la hausse de la demande. L'approvisionnement national en gaz naturel a augmenté de 4%, entre fin octobre 2020 et fin octobre 2021, pour se situer à 4.265 ktep, (hausse de 38% de la part du gaz national dans l'approvisionnement national, hausse de la part de redevance perçue en nature et cédée à la Steg de 7% à 17% et baisse de la part des achats du gaz algérien de 60% à 45%).

Selon le rapport de l'Observatoire national de l'énergie et des mines, la demande nationale de produits pétroliers a enregistré, entre les dix premiers mois de 2020 et les dix premiers mois de 2021, une hausse de 9% pour se situer à 3.366 ktep. Cette hausse est due principalement aux mesures de confinement général prises par le gouvernement l'année dernière.

Ce même rapport fait ressortir une augmentation de la demande des essences de 7% et du gasoil de 12%. La structure de la consommation de produits pétroliers n'a pas connu de changement significatif entre fin octobre 2020 et fin octobre 2021, à l'exception de quelques produits, notamment le GPL, dont la part est passée de 16% à 15%.

La consommation de carburants routiers a augmenté, à fin octobre 2021, de 9% par rapport à fin octobre 2020. Elle représente 64% de la consommation totale des produits pétroliers. La consommation de GPL a augmenté de 1% entre fin octobre 2021 et fin octobre 2020, par contre, le pétrole lampant a diminué de 9% durant la même période.

Demande en gaz naturel et production d'électricité

La demande totale en gaz naturel a enregistré une augmentation de 4% entre fin octobre 2020 et fin octobre 2021 pour se situer à 4.255 ktep. La demande pour la production électrique a enregistré une légère hausse de 1%, celle pour la consommation finale a augmenté de 14%. Le secteur de la production électrique reste, de loin, le plus grand consommateur de gaz naturel (75% de la demande totale à fin octobre 2021), la production électrique est, en effet, basée sur le gaz naturel à hauteur de 97%.

La production totale d'électricité a enregistré, à fin octobre 2021, une hausse de 2% pour se situer à 17.126 GWh (hors autoproduction consommée) contre 16.787 GWh, à fin octobre 2020. L'électricité destinée au marché local a enregistré, par contre, une augmentation de 11%, cela est dû à l'augmentation des importations et la baisse des exportations d'électricité pour couvrir la demande du marché local. L'électricité produite à partir du gaz naturel (Steg et producteurs indépendants d'électricité) a enregistré une hausse de 2.4%. La production d'électricité à partir des énergies renouvelables s'est située à 2.4% (en tenant compte de la production des centrales uniquement). Les industriels restent les plus grands consommateurs d'électricité avec 61% de la totalité de la demande des clients, à fin octobre 2021.