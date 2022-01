Congo-Brazzaville: Lutte contre l'insécurité - Plusieurs rues de Diata et Château d'eau bénéficient de l'éclairage public

La plateforme Diata Château d'eau innovation, à travers son président Alban Kaky, a rétabli et installé, la semaine dernière, les lampadaires dans différentes rues qui étaient non seulement dans le noir mais constituaient aussi des endroits de délinquance.

L'accomplissement de l'opération d'installation de l'éclairage public est l'aboutissement de plusieurs mois d'observation et de souffrance de la population qui avait du mal à réaliser avec succès ses activités nocturnes. La délinquance juvénile avait, en effet, commencé à se développer dans des zones obscures des quartiers Diata puis Château d'eau. C'est ce qui a motivé les membres de l'association Diata Château d'eau innovation d'unir leur force pour acheter les câbles, lampadaires et autres accessoires aux fins de rétablir l'électricité dans leur secteur d'habitation.

Selon le président de Diata Château d'eau innovation, ce genre d'initiatives salvatrices profite directement à la population et entraîne sans nul doute le développement de la communauté. " Nous sommes ici dans une action de rétablissement de l'éclairage public puisque depuis un certain temps les actes de vandalisme et d'agression étaient constatés. Voilà pourquoi, avec la population, nous avons décidé d'instaurer la lumière pour réduire les risques d'agressions car il y a certaines rues qui sont dans le noir depuis quarante ans. Cela permettra aussi aux étudiants et passagers d'étudier et circuler librement ", a expliqué Alban Kaky.

Les bénéficiaires ont souhaité que ces actions se poursuivent et pensent qu'il est nécessaire de protéger soigneusement ces cadeaux de début d'année. " C'est un rêve qui se réalise parce que nous avons beaucoup souffert ici. Le plaisir est énorme et nous disons merci au président Alban Kaky et à l'association Diata Château d'eau innovation. Nous allons préserver ce cadeau que nous venons de recevoir ", a indiqué Cedric Bamonekené, un habitant de la zone 4 de Château d'eau.

Une dame a abondé dans le même sens pour signifier que les rues désormais éclairées étaient considérées comme les foyers de la criminalité du fait que les vols, viols et braquages se répétaient dans les secteurs.

L'installation de ces lampadaires dans les zones 3 , 4, 5, 7, 8 et 9 de château d'eau ainsi que sur l'avenue de la Corniche , île Diata et marché Mweti à Diata a été effectuée par les agents d'Energie électrique du Congo.

Diata Château d'eau vise la promotion du développement communautaire au sein de la population et a promis de réaliser d'autres actions en faveur des habitants des quartiers éponymes.