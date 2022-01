Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - L'IS2M démarre son année académique le 10 janvier

Situé au quartier Mawata, à Pointe-Noire, l'établissement d'enseignement superieur agréé par l'Etat se singulraise par sa capacité à mettre à la disposition des entreprises des étudiants formés et qualifiés prêts à répondre à l'adéquation emploi-formation.

A travers ses filières en formation initiale et continue en BTS gestion, BTS industrie et licence profesionnelle, l'Institut supérieur de management des métiers (IS2M) est aujourd'hui une structure universitaire alliant à merveille enseignement théorique et travaux pratiques. Il offre aux étudiants un accès illimité au haut débit informatique pour tous les travaux et recherches universitaires.

Cadre idéal d'apprentissage et de transmission du savoir et de la connaissance, l'IS2M, par ses filières BTS gestion (comptabilité et finance, banque et assurances, transport logistique et transit, marketing et actions commerciales, commerce international et transit), BTS industrie (génie industrielle, electro technique, télécommunications et réseaux, informatique, qualité hygiène sécurité et environnement), licence profesionnelle (finance, comptabilité, assurance, et gestion d'entreprise, managment des ressources humaines ) est une alternance à l'emploi en sortant chaque année une cuvée qui se singularise par le mérite et la compétence.